Listo Juana Díaz para celebrar hoy su 142da Fiesta de Reyes

by

JUANA DÍAZ: El Belén de Puerto Rico se prepara para recibir a Gaspar, Melchor y Baltasar con la celebración de la 142da Fiesta de Reyes, luego de concluida ayer la 42da Caravana Nacional, que recorrió ocho municipios del país promoviendo la tradición entre niños y adultos del archipiélago puertorriqueño.

Este año, los Reyes Magos de Juana Díaz regresaron a Culebra y Florida, municipios que no visitaban desde hace 30 y 28 años, respectivamente. Como parte del recorrido de la Caravana Nacional, también visitaron Carolina, San Juan, Manatí, Patillas, Ponce y Juana Díaz, municipio desde donde partieron el pasado 2 de enero.

“La Fiesta de Reyes de Juana Díaz es mucho más que una celebración; es un acto de fe, identidad y tradición que hemos protegido por generaciones. Cada año trabajamos para que el pueblo y quienes nos visitan vivan una experiencia arraigada a nuestras tradiciones, en un entorno seguro, familiar y cristiano”, compartió William John Santiago Vázquez, presidente del Consejo Juanadino Pro-Festejos de Reyes.

Como parte de la celebración del Día de Reyes, las actividades comenzarán desde temprano en la Casa Museo de los Santos Reyes. A las 8:00 de la mañana iniciará la animación musical con música jíbara a cargo del Grupo Legado Antillano. A las 10:00 a.m. partirá el tradicional Desfile de Reyes, Pastores y Pueblo rumbo a la plaza pública. A las 11:30 a.m. se realizará la Proclamación de las Profecías y el Diálogo de los Reyes y los Pastores, seguido a las 12:00 del mediodía por la Santa Misa, presidida por el obispo de Ponce, Rubén González Medina.

Concluida la celebración religiosa, continuará la programación musical con la presentación del Grupo Senderos de Cultura a las 2:00 de la tarde, seguido por el Grupo Bomba con Trovadores. A partir de las 5:00 de la tarde se presentará el Grupo Casima, seguido por el Grupo Esencia a las 7:00 de la noche y la Tuna Romancera a las 9:00 de la noche. El cierre de la 142 Fiesta de Reyes estará a cargo de Plena Libre, a las 10:30 de la noche.

Este año, más de 150 artesanos formarán parte de la celebración, que se remonta al año 1884. Además, el Municipio de Juana Díaz ha habilitado áreas de estacionamiento y rutas de transporte público para los visitantes. La Policía de Puerto Rico contará con un amplio despliegue de personal para garantizar la seguridad durante todas las actividades.