Lo acusan por actos lascivos contra una menor en Aguadilla

AGUADILLA: Agentes de la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de Aguadilla sometieron denuncias por actos lascivos contra Gabriel Cruz Cortés, alias “Gaby”, de 45 años, vecino de esta ciudad del noroeste.

Los hechos que se le imputan ocurrieron en 2024, cuando según las autoridades, Cruz Cortés cometió los actos en contra una adolescente de 17 años.

El agente Luis Arce Tirado consultó con la fiscal Dayana Dumeng, quien instruyó la radicación de cargos por violaciones al artículo 133 de (Actos lascivos) del Código Penal de Puerto Rico.

El juez Orlando Avilés Santiago halló causa probable para arresto, imponiendo una fianza de $15 mil, que el sujeto prestó, quedando en libertad hasta la vista preliminar.