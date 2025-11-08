Lo acusan por actos lascivos, restricción de libertad y corrupción de menores contra niña con autismo

by

BAYAMÓN: Acusaciones por actos lascivos, corrupción de menores, restricción de libertad agravada y violaciones a la Ley de Protección de Menores, fueron sometidas contra Luis Esteban Agesta Fontánez, de 58 años, residente en Toa Baja, contra una víctima menor de 15 años, que tiene la condición de autismo.

De la pesquisa realizada por el agente Luis A. Pabón Sam, de la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, surgió que Agesta Fontánez, cometió los abominables actos contra la adolescente.

El caso fue reportado este pasado 3 de noviembre, en Toa Baja.

El sujeto fue identificado en una rueda de confrontación y en presencia de su representación legal hizo admisión de los hechos.

La fiscal María Rossy Caballero ordenó radicarle cuatro cargos por los delitos señalados.

El juez Rafael Parés Quiñones encontró causa probable para arresto, imponiendo una fianza de $ 1 millón, que no prestó, quedando sumariado en la sección 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar fue señalada para el 18 de noviembre.

La Policía exhortó a toda aquella persona que haya sido víctima del imputado, a comunicarse a la División de Delitos Sexuales de Bayamón al (787) 269-2424 extensiones 1610, 1490 o 1493, para orientación y brindarle servicios.