Lo acusan por tentativa de asesinato por hechos ocurridos ayer en El Liceo de Mayagüez

MAYAGÜEZ: Acusaciones por tentativa de asesinato y violaciones a las leyes de Armas y Tránsito, fueron sometidas contra Roberto Christian Altieri Ayala, de 25 años, residente en Añasco.

Según la pesquisa de agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, ayer viernes, 9 de enero, se reportó un incidente de violencia en el imputado embistió con su carro Toyota Corolla al perjudicado. Luego, al bajarse del vehículo, sacó un bate y lo agredió en la cabeza y otras partes del cuerpo.

El perjudicado, que no fue identificado, fue llevado a un hospital de la ciudad, donde le diagnosticaron una fractura craneal y múltiples traumas. Se dijo que su estado es crítico.

El agente Israel Bisbal Torres consultó con el fiscal José Arocho, quien ordenó la radicación de cargos. La juez Annelie Carlos Rivera determinó causa probable para arresto, señalando una fianza de $300 mil, que no prestó, por lo que fue ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce.

La vista preliminar será el 23 de enero.