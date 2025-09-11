Mayagüez Mall celebra gran Feria de Mascotas este fin de semana

by

MAYAGÜEZ: Este próximo sábado, 13 y domingo 14 de septiembre, el Mayagüez Mall se convertirá en el lugar ideal para los amantes de los animales con la celebración de la Feria de Mascotas 2025.

El evento, que se llevará a cabo durante el horario regular del centro comercial, contará con clínicas de vacunación a bajo costo, charlas educativas, fundaciones de rescate animal, presentaciones musicales y actividades para toda la familia.

Servicios de vacunación para perros y gatos:

Vacuna de Enfermedades + Rabia – $30

Vacuna de Enfermedades sola – $20

Vacuna de Rabia sola – $15

Horarios de vacunación y servicios veterinarios:

Sábado: 9:00 a.m. – 4:00 p.m.

Domingo: 11:00 a.m. – 4:00 p.m.

Además, se contará con la valiosa participación del Hogar Villa Michelle y el Santuario de Animales San Francisco de Asís, quienes presentarán oportunidades de adopción, información sobre sus programas y la importancia de apoyar a los albergues locales.

Durante ambos días, el público podrá disfrutar de charlas sobre:

Cómo manejar a las mascotas durante emergencias.

La Ley de Protección de Animales en Puerto Rico.

El proceso de adopción responsable.

El problema del abandono de animales en la isla.

El ambiente será complementado con presentaciones musicales en vivo sábado y domingo, creando un espacio educativo y a la vez entretenido para toda la familia.

“Con esta feria buscamos no solo ofrecer servicios accesibles de salud animal, sino también concientizar sobre la responsabilidad de ser dueños de mascotas y apoyar a las fundaciones que trabajan día a día por el bienestar de los animales en Puerto Rico”, expresó Eduardo Villamil, CEO de Empresas Villamil, propietarios del centro comercial.

La Feria de Mascotas en Mayagüez Mall será libre de costo y abierta al público en general. El centro comercial invitó a toda la comunidad a darse cita y ser parte de esta iniciativa que promueve el amor y el respeto hacia los animales.

Es importante destacar que toda mascota debe ir con arreo en todo momento y la compañía de un adulto. Es importante que su perro sea sociable y de tener perra no pueden estar en celo. Todo dueño debe ser responsable y recoger los desechos de sus mascotas.

Para más información, puede visitar las redes sociales Mayagüez Mall o las oficinas centrales al 787-834-2760.