“Me he deprimido, pero no me puedo dejar caer”, asegura alcalde de Guánica

GUÁNICA: El alcalde Santos Oscar “Papichy” Seda Nazario aceptó que el ánimo en su pueblo “está por el piso” y que solo su fe lo mantiene en pie, en medio de los cientos de sismos, incluyendo tres terremotos el 6, 7 y 11 de enero; que desde el pasado 28 de diciembre han estado sacudiendo a su pueblo, causando grandes pérdidas materiales.

“El asunto de los temblores no me deja de preocupar, pero me alienta que las magnitudes de no han aumentado. Una de mis preocupaciones es devolver en la medida que sea posible, porque sé que no va a ser fácil, la salud emocional de mi gente. Personalmente me he deprimido, pero no me puedo dejar caer y sigo pa’ lante. Nuestra gente necesita la empatía de sus hermanos puertorriqueños”, explicó el incumbente municipal guaniqueño.

Durante una entrevista radial (Con Base y Fundamento – WKJB 710), el alcalde Seda Nazario explicó que hasta ayer lunes había 1,378 estructuras afectadas, de las que 80 residencias habían colapsado, y cerca de 500 están en peligro de colapsar si los sismos siguen como se anticipa.

Tres escuelas del pueblo, la Agripina Seda, la Áurea Quiles y la José Rodríguez De Soto; la Casa Alcaldía y otras estructuras municipales, como, por ejemplo, el 75 por ciento de los centros comunales; quedaron inservibles. Aparte de eso, 21 comercios cerraron permanentemente por los daños que tuvieron las estructuras que los albergaban.

“El Club Puertorriqueño de Ensenada, que era un centro de acopio de suministros, está en peligro de colapsar después del reciente temblor de 4.9. Así están las cosas”, apuntó el alcalde Seda Nazario.

Adelantó que se está evaluando el edificio de la antigua Casa Alcaldía, hoy el Museo Pedro Juan Vargas Mercado, para desde allí ofrecerle los servicios a la comunidad, aparenta no haber tenido daños. “Pero yo no necesito oficinas, yo estoy con la gente, que es donde me necesitan”, expresó.

“No quiero almacenes de suministros en Guánica”

Luego de la situación surgida el pasado sábado, en la que se descubrió un almacén del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) con suministros no entregados desde el huracán María en el sector La Guancha de Ponce, que ha provocado un escándalo de magnitud internacional, el alcalde Seda Nazario dijo de forma tajante que no quiere almacenes de suministros en su pueblo.

“No quiero almacenes de suministros en Guánica. Lo que llegue se reparte el mismo día a la gente que lo necesite”, aseveró.

Por otro lado, lamentó los despidos de Carlos Acevedo Caballero y del ingeniero Fernando Gil Enseñat, del NMEAD y el Departamento de la Vivienda, respectivamente.

“Carlos Acevedo y Fernando Gil me han ayudado demasiado y lo he sentido (sus despidos). Me ha dolido. Pero respeto la decisión de la gobernadora Wanda Vázquez Garced. Ella actuó dentro de su facultad”, dijo el alcalde Seda.

Apoyo de exalcaldes de ambos partidos

Mientras tanto, el alcalde Seda Nazario reconoció el agradeció el apoyo que ha recibido de los exalcaldes Martín Vargas Morales (PPD/2000-2012) y Edwin Galarza Quiñones (PNP/1992-2000). “En estos momentos difíciles se han unido a mí como guaniqueños, dejando de lado las diferencias partidistas”, añadió.

Al mismo tiempo, criticó a personas que intentan sacar ventaja política o ideológica con el dolor de la gente de Guánica.

