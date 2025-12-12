Mujer es víctima de carjacking en San Sebastián

by

SAN SEBASTIÁN: Una fémina fue víctima de un carjacking, reportado a las 9:50 de la noche del jueves, en el kilómetro 0.2 de la carretera PR-448, en el barrio Eneas de San Sebastián.

Según la perjudicada, mientras estaba estacionada a orillas de la carretera, se le acercaron varios individuos, uno de ellos portando un arma larga, que mediante amenaza la despojaron de su carro Kía Río de 2018.

Los ladrones huyeron en el carro robado.

Sin embargo, el vehículo fue recuperado posteriormente en la carretera PR-455 del barrio Cibao del Pepino, donde fue abandonado por los asaltantes.

El agente Edgar Pitre, del cuartel de San Sebastián, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.