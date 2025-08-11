Mujer herida de bala esta madrugada en Mayagüez

by

MAYAGÜEZ: El caso de una mujer herida de bala fue reportado a la 1:37 de la madrugada del lunes, en hechos ocurridos cerca de un negocio localizado en la calle Pablo Maíz de la Sultana del Oeste.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos en el lugar. Al llegar, los policías hallaron a la fémina, que no ha sido identificada aún, herida de bala.

La perjudicada fue transportada a una institución hospitalaria de la zona, desconociéndose su condición.

Agentes de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez se hicieron cargo de la investigación.