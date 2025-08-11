You are here: Home / Portada / Mujer herida de bala esta madrugada en Mayagüez

Mujer herida de bala esta madrugada en Mayagüez

11 agosto, 2025 5:14 am by

MAYAGÜEZ: El caso de una mujer herida de bala fue reportado a la 1:37 de la madrugada del lunes, en hechos ocurridos cerca de un negocio localizado en la calle Pablo Maíz de la Sultana del Oeste.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos en el lugar. Al llegar, los policías hallaron a la fémina, que no ha sido identificada aún, herida de bala.

La perjudicada fue transportada a una institución hospitalaria de la zona, desconociéndose su condición.

Agentes de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez se hicieron cargo de la investigación.

Filed Under: Portada, Seguridad Tagged With: , , ,