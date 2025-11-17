Municipio de Añasco busca reconstruir la rampa para botes en la Villa Pesquera Tres Hermanos

by

AÑASCO: El alcalde Kabir B. Solares García anunció la radicación de una propuesta a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) para la solicitud de fondos estatales destinados al diseño, construcción, rehabilitación y ampliación de la rampa para botes de la Villa Pesquera, ubicada en el barrio Playa.

El proyecto, que cuenta con una inversión estimada de $3.7 millones, busca revitalizar una infraestructura esencial para la comunidad pesquera y turística del área con el propósito de fortalecer la economía local, promover el turismo náutico y garantizar condiciones seguras para los pescadores y usuarios.

“Este proyecto es una inversión directa en nuestra gente. La reconstrucción de la rampa permitirá que nuestros pescadores vuelvan a trabajar con seguridad y que la comunidad pueda disfrutar de un espacio moderno, seguro y accesible. Estamos comprometidos con el desarrollo económico sostenible de nuestro pueblo”, expresó Solares García.

La Villa Pesquera forma parte del área del Balneario Municipal Tres Hermanos, que fue transferida en el 2022 al Municipio, mediante un convenio con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

La antigua rampa quedó inoperante tras años de deterioro y los efectos de diferentes eventos atmosféricos que debilitaron la estructura, afectando la economía pesquera y turística del sector.

La propuesta contempla la demolición de la estructura actual y la construcción de una nueva rampa moderna y resistente, equipada con pilotes, barandas, áreas de carga, iluminación, rotulación y medidas ambientales de protección.

Estimados del Municipio muestra que el proyecto generará al menos unos 10 a 50 empleos directos e indirectos durante su desarrollo y tendrá un impacto positivo en los sectores pesquero, gastronómico y turístico de Añasco y municipios cercanos.

Asimismo, la obra permitirá incrementar la actividad pesquera en más de 1,000 por ciento, facilitando el acceso al mar para embarcaciones pequeñas y promoviendo el comercio de productos frescos del mar, en beneficio de los pescadores, restaurantes y negocios locales.