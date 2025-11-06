Municipio de Sabana Grande impulsa vacunación gratuita para perros y gatos

by

SABANA GRANDE: El Municipio de Sabana Grande y la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) invitan a todos los dueños de mascotas a participar de la Gran Jornada de Vacunación de Perros y Gatos, a celebrarse mañana viernes, 7 de noviembre, en el Área Recreativa Orlando López Martínez, de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

“Con esta iniciativa buscamos promover la salud pública y el bienestar animal en nuestra comunidad, garantizando que nuestros fieles compañeros reciban su vacunación anual de manera segura y accesible”, expresó el alcalde Marcos G. Valentín Flores.

Como incentivo especial, la Administración Municipal informó que los primeros 100 residentes de Sabana Grande que se registren podrán vacunar gratis a sus mascotas. Para beneficiarse de este servicio, los participantes deberán presentar una identificación con foto, además de un recibo reciente de agua o luz que confirme su residencia en Sabana Grande.

El registro de las mascotas comenzará a las 8:00 de la mañana, y las vacunaciones se realizarán por orden de llegada. Para los ciudadanos que no sean residentes de Sabana Grande, el servicio estará disponible a un costo accesible de $5 por mascota (efectivo, giro o cheque certificado a nombre del Secretario de Hacienda).

Por razones de seguridad, los perros deberán asistir con correa y bozal, mientras que los gatos deberán permanecer en jaulas adecuadas.“Queremos apoyar a nuestras familias sabaneñas para que mantengan a sus mascotas saludables. La vacunación es un acto de amor y responsabilidad que también protege la salud de toda la comunidad”, concluyó Valentín Flores.