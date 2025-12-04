Pareja frustra robo domiciliario anoche en Isabela

by

ISABELA: Una pareja frustró un robo domiciliario, reportado el martes en la noche en una residencia de la urbanización Alturas del Mar, en el barrio Jobos de Isabela.

Según la Policía, el querellante de 83 años y su esposa, de 63, estaban sentados en el balcón de la vivienda, cuando dos individuos encapuchados y vestidos con ropa negra, irrumpieron en su residencia anunciándole el robo.

Uno de los asaltantes sujetó a la esposa, tapándole la boca, mientras que el otro pillo forcejeó con el querellante.

Al no poder dominar a las víctimas, los asaltantes huyeron con rumbo desconocido. El querellante resultó con laceraciones en ambos brazos y fue atendido en el lugar por paramédicos.

El agente Manuel Soto, del cuartel de Isabela, investigó preliminarmente y refirió el caso al agente Javier Sánchez, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.