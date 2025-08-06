Policía y federales arrestan 3 y confiscan 62 fardos de “perico” en Cabo Rojo

by

CABO ROJO: Agentes federales de Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO) y de la Unidad Marítima de la Policía (FURA), interceptaron hoy una yola en la que se encontraron tres extranjeros de Colombia y Panamá, que intentaban introducir por Cabo Rojo 62 fardos de cocaína.

Los agentes detectaron esta mañana una embarcación sospechosa que navegaba hacia el norte, con destino a los municipios de Lajas y Cabo Rojo.

Los federales se movilizaron en una embarcación, los que también hicieron los agentes de FURA.

La yola Eduardoño fue interceptada a 2 millas náuticas de la costa, cerca del sector “La Pitahaya” entre Lajas y Cabo Rojo.

Dos colombianos y un panameño, indocumentados fueron detenidos e incautaron un total de 60 fardos extragrandes y dos fardos grandes de cocaína, que contenían 3944.3 libras de la droga. El valor fue estimado en $30.4 millones.

Los extranjeros y el contrabando fueron transferidos a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y a la Administración para el Control de Drogas (DEA) para su investigación y procesamiento.