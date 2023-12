Ponce decreta tres días de duelo para honrar a Ramón Enrique Torres

by

Fotocomposición/LA CALLE Digital

PONCE: Las banderas del edificio del Ayuntamiento ponceño y toda instalación municipal de la Perla del Sur, se colocarán a media asta desde las 9:00 de la mañana por orden de la alcaldesa interina Marlese Sifre Rodríguez, al decretar tres días de duelo por el fallecimiento del periodista ponceño Ramón Enrique Torres.

“Como alcaldesa interina de Ponce, me uno a la pena que embarga al pueblo ponceño y puertorriqueño por el deceso de Ramón Enrique, solidarizándome con la familia Torres Martínez, ante esta pérdida tan dolorosa. Para su esposa Maribel, sus hijos Layza, Xavier y Enrique, mi más sentido pésame y abrazo solidario. Aun cuando era de público conocimiento el avanzado estado de su enfermedad y su larga lucha contra ese cáncer de garganta que lo aquejaba, su perdida nos pega duro a los ponceños. Ramón para nosotros no solo fue el periodista televisivo insigne de nuestra ciudad, caballero de las noticias, ancla por excelencia, sino para muchos era Tito, el amigo, el fanático de los Leones, el colaborador y consejero, por lo que al comenzar la jornada de trabajo emití la orden de colocar todas las banderas en instalaciones municipales a media asta y decretar tres días de duelo en su honor. Él no merecía menos”, expresó Sifre Rodríguez.

Antes de su llegada a “El Once en las Noticias” y luego a Telemundo en el 1976, Ramón Enrique Torres se destacó en la radio ponceña, específicamente en la otrora WZBS 1490 AM Radio Señorial. Allí compartió espacio con grandes figuras de nuestra radio, hasta que fue reclutado para dar el salto a nivel nacional. No obstante, siempre se mantuvo orgulloso de ser ponceño y lo expresaba abiertamente donde quiera que se presentaba.

“Sin duda su pérdida terrenal deja un vacío enorme en los medios. Ramón pertenece a una generación de periodistas que vivió los tiempos de oro de nuestro periodismo nacional y es parte de una estirpe de periodistas que ya no se repite. Estamos hablando de un hombre que se inició en la televisión bajo la tutela de Aníbal González Irizarry y trabajó de tú a tú con grandes figuras masculinas del periodismo puertorriqueño como Jorge Rivera Nieves, Enrique “Kike” Cruz y el también ponceño (y su primo) Guillermo José Torres. Por otro lado, su entrega y fanatismo a gran escala por sus Leones, especialmente en el baloncesto, era típico de cómo somos los ponceños de entregados por nuestros equipos en el deporte. Ese orgullo que sentimos por lo de aquí, por esos colores rojo y negro y que nace desde lo más profundo de nuestro ser. Esta ciudad y los ponceños mantendremos eternamente una deuda impagable con Ramón Enrique Torres”, concluyó la primera ejecutiva municipal interina.