[PONCE] Exitosa feria de esterilización de mascotas en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns

PONCE: Como exitosa fue catalogada la Feria de Esterilización celebrada el pasado sábado y domingo en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns de la Perla del Sur, donde se atendieron más de 600 animales entre callejeros rescatados y mascotas de ponceños.

El evento es único al ser financiado y organizado por el Municipio Autónomo de Ponce como parte de las iniciativas de la alcaldesa Marlese Sifre de mejorar la calidad de vida, reducir enfermedades y tener una solución moderna y ética al problema de la sobrepoblación de animales callejeros en la ciudad.

Este pasado sábado se atendieron los animales callejeros que fueron rescatados por empleados y voluntarios del Albergue de Animales Salvando Vidas, quienes estuvieron recogiendo cientos de ellos de las calles en condiciones complicadas. La mayoría de estos rescates se hicieron entre las 6:00 de la tarde y las 10:00 de la noche, llegando a producirse algunos de los rescates en la madrugada.

Esos animales rescatados se trasladaron a la Escuela Lizzie Graham, donde recibieron el cuido adecuado previo a su traslado al Auditorio.

El domingo se abrió al público para sus mascotas, libre de costo, impactando más de 200 perros y gatos. Esos animales también recibieron el tratamiento adecuado.

Como parte de las iniciativas de control de población, la captura de animales ha sido liderada por Ruth Barnés, directora del Albergue de Animales Salvando Vidas, en coordinación con otras dependencias municipales y rescatistas de Ponce.

“Llevamos más de tres meses en coordinación para este evento, reuniéndonos con rescatistas y líderes comunitarios para levantar un censo por sectores e identificando hogares con múltiples animales (más de 10) para brindarles acceso prioritario a los servicios de esterilización y vacunación. La meta es lograr que los animales más vulnerables estén seguros y listos para recibir atención veterinaria. Se estableció una logística y protocolo de captura de los animales, consultando con varios veterinarios. Nuestro objetivo es continuar dando pasos afirmativos para solucionar el problema que tenemos de sobrepoblación animal”, expresó Barnés.

Entre las organizaciones que hicieron posible este evento estuvo Sato Orgullo Patrio, MOSPBA, Huellitas de la Montaña y Veterinarians of Puerto Rico. En la logística y organización hay un agradecimiento especial a Doris Lamoso, los rescatistas de Ponce, el Municipio Autónomo de Ponce y entidades privadas que le dieron la mano al Municipio para que este evento se convirtiera en una realidad.

Dado el éxito de este evento, se espera que se ofrezca este servicio de esterilización en múltiples ocasiones durante el año para eventualmente bajar la población de animales callejeros.

Durante el mes de agosto el albergue ponceño forma parte de la campaña #DesocuparLosAlbergues donde ofrece la adopción libre de costo con todas las vacunas y procedimientos de esterilización. Además de ofrecer sus servicios en su albergue, ha visitado tiendas y actividades para fomentar la adopción.