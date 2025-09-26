Presidente de la Cámara presenta otra querella ética contra el representante Emilio Carlo

by

EL CAPITOLIO: El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, sometió hoy una querella para que se investigue la conducta ética del representante Emilio Carlo Acosta.

El líder cameral emitió unas declaraciones escritas que LA CALLE Digital publica según fueron enviadas:

“Recientemente advinimos en conocimiento de que el representante por el Distrito 20, Emilio Carlo Acosta, fue intervenido por agentes de la Policía de Puerto Rico por alegadamente (sic) conducir de manera negligente. Conforme a las expresiones públicas hechas por el superintendente de la Policía, Joseph González el 23 de septiembre, dicha intervención ha derivado varias investigaciones administrativas en dicha agencia de ley y orden”.

“De los hechos, se desprende que el representante pudo haber violentado las Normas de Conducta establecidas en la Sección 10 del Código de Ética de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, aprobado el 25 de febrero”.

“Ante esto, en el día de hoy hemos presentado una querella de investigación ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. Con el propósito de garantizar la transparencia e integridad de los procesos, no estaré emitiendo más comentarios sobre este asunto”.