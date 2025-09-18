Preso por asesinato ocurrido en Aguadilla

by

AGUADILLA: Cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas fueron sometidos contra Reynaldo Ónix Chaparro Valladares, de 32 años, residente en Aguadilla.

A este sujeto se le imputa el asesinato de Juan Gabriel Acevedo Cruz, de 33, vecino de Rincón.

Se alega que el pasado 10 de junio, a las 4:30 de la tarde, fue hallado el cuerpo de Acevedo Cruz, que presentaba varios impactos de bala y fue lanzando desde un puente en un carrito de compras en el sector La Vía de Aguadilla.

El agente Juan Acevedo Rosado, de la División de Homicidios de Aguadilla, y la fiscal Paola Reyes sometieron las denuncias en la sala del juez Davier Alfaro Alfaro, quien encontró causa probable para arresto y le impuso una fianza de $1 millón 500 mil, que el sujeto no prestó, quedando sumariado en el Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce.

La vista preliminar fue señalada para el 2 de octubre.