Reconocen a catedrática del RUM con el Legacy Award de BEYA STEM

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Por Mariam Ludim Rosa / Prensa RUM

MAYAGÜEZ: La doctora Ingrid Y. Padilla Cestero, catedrática del Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) y ayudante especial del Rector en asuntos de investigación, innovación y labor creativa del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), fue honrada con el Dr. Freeman Hrabowski III Legacy Award durante la cuadragésima edición de la conferencia BEYA STEM (Becoming Everything You Are in STEM), celebrada en Baltimore, Maryland.

El galardón reconoce aportaciones sobresalientes en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, tanto en la academia como en la industria y el gobierno.

La distinción cobró un significado especial al ser entregada por el doctor Freeman A. Hrabowski, presidente emérito de la University of Maryland, Baltimore County (UMBC), reconocido nacionalmente por su liderazgo transformador en la educación superior y su defensa del talento en STEM. Bajo su visión, UMBC se convirtió en un referente de excelencia académica, inclusión y productividad investigativa.

“Recibir un premio legado de esta naturaleza constituye un honor profundo. Este logro no es únicamente individual, refleja también el esfuerzo colectivo de nuestra institución y reafirma que el Recinto Universitario de Mayagüez está posicionado y es reconocido a nivel nacional por su liderato en investigación, innovación y formación de talento”, destacó.

“La nominación fue realizada por el doctor Victor McCrary, chair de la U.S. National Science Board. Recibir una nominación de un líder de su calibre es profundamente significativo y motivo de gran orgullo”, puntualizó.

En su mensaje de aceptación durante la ceremonia de premiación, Padilla Cestero compartió una reflexión que resume la filosofía que ha orientado su carrera y su servicio a la comunidad científica.

“El ejemplo del doctor Hrabowski nos recuerda que un legado no es un título. Es sobre sostener un impacto en empoderar a la gente, remover barreras y abrir puertas para otros. Mi camino a través de administración de investigación, servicio federal y construcción de ecosistemas de innovación que conectan a la academia, la industria y las comunidades ha sido formado por una convicción. La credibilidad es construida a través de la excelencia. La confianza es obtenida a través de las acciones. Si mi trabajo deja algo atrás, espero que sea una cultura donde la excelencia y la oportunidad coexisten, donde la próxima generación de líderes STEM no solo sea adiestrada para descubrir, sino preparada para liderar con integridad y propósito”, expresó, ante los asistentes del evento que se celebró en el Baltimore Convention Center.

De hecho, el propio doctor Hrabowski, presentó a la colegial, y en su alocución evocó un poema de Maya Angelou para destacar la importancia de la esperanza, la solidaridad y el compromiso con el bien común. También recordó las raíces históricas del movimiento por los derechos civiles y cómo esos valores continúan guiando a la comunidad STEM hacia un futuro más inclusivo.

El educador enfatizó que los valores, las palabras y las acciones moldean el carácter y el destino, un mensaje que enlazó con el legado de Padilla Cestero. Al presentarla, resaltó su ejemplo como líder que abre camino para otros y cuya labor refleja excelencia, integridad y un compromiso sostenido con la equidad.

La catedrática cuenta con más de 25 años de experiencia liderando iniciativas en investigación, educación y gestión de proyectos en los sectores académico, privado y gubernamental. En el RUM transforma el ecosistema de investigación, fortalece la infraestructura científica y contribuye expandir el portafolio institucional en la investigación y la innovación.

Su trayectoria incluye su rol como directora de programas en la National Science Foundation, así como su nombramiento en el Navy Research Advisory Committee del Departamento de la Marina de los Estados Unidos. Antes de integrarse al RUM, dirigió la Oficina de Aguas Subterráneas de Greg Morris & Associates y trabajó como hidróloga en el U.S. Geological Survey.

Posee un doctorado en hidrología con énfasis en transporte de contaminantes de la University of Arizona, una maestría del University of Michigan y un bachillerato del University of Maryland.

Su peritaje abarca la hidrología, los recursos de agua y el estudio de contaminantes en acuíferos, con investigaciones reconocidas sobre los efectos de eventos hidrológicos extremos en la calidad ambiental y la salud. También ha dedicado gran parte de su carrera a promover la participación de mujeres y poblaciones subrepresentadas en STEM mediante iniciativas de formación, mentoría y desarrollo profesional.

Padilla Cestero es fellow de la Geological Society of America, becaria Ford, integrante de la junta directiva del Karst Waters Institute y editora asociada de Discover Water. Asimismo, recientemente fue seleccionada para integrar el Comité Ejecutivo del Consejo de Investigación (COR) de la Association of Public and Land-Grant Universities (APLU). Durante el mes de enero su proyecto de investigación enfocado en optimizar un reactor electroquímico portátil para el tratamiento sostenible del agua fue apoyado por el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico (FCTIPR) con una subvención de $150 mil.