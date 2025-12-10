Reconocen por segundo año consecutivo a Cabo Rojo Coop como empresa preferida por mujeres

by

CABO ROJO: El presidente ejecutivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo (Cabo Rojo Coop), Kerwin A. Morales Rivera, anunció con orgullo que, por segundo año consecutivo, la cooperativa fue certificada por la organización ‘Women Who Lead’, como Empresa Preferida por Mujeres, obteniendo el segundo lugar en la categoría de Pequeñas y Medianas Empresas.

Para el líder cooperativista, este reconocimiento reafirma el compromiso de Cabo Rojo Coop con la equidad, el liderazgo femenino y la creación de espacios inclusivos donde sus empleadas, socias y colaboradoras se sientan valoradas, escuchadas y respaldadas en su desarrollo profesional.

“Nos sentimos más que orgullosos porque sobresalimos entre muchos grandes. Por eso, nos honra recibir este reconocimiento. El mismo refleja el esfuerzo colectivo de un equipo que cada día contribuye a una cultura organizacional más justa y plural, como todos aspiramos”, señaló Morales Rivera.

Entre las Top 5 en la categoría de Pequeñas y Medianas Empresas figuraron Apple One, con el 1er lugar; Cabo Rojo Coop, con el 2do lugar; con el 3er lugar, LÓreal Caribe; Manpower Group alcanzó el 4to lugar; y el 5to recayó en la agencia publicitaria Lopito, Ileana & Howie.

“Vamos a continuar con nuestra política de inclusión de talento y promoviendo iniciativas que impulsen el progreso y las oportunidades para las mujeres en Puerto Rico en todos los ámbitos porque esa es nuestra base y fortaleza”, señaló el presidente ejecutivo al agradecer a empleadas, socias y a la comunidad en general por la confianza depositada en la institución.