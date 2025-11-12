Regresa el Gastronómico Porta del Sol: sabor, cultura y turismo en su 13ra edición

by

MAYAGÜEZ: La Cámara de Comercio del Oeste de Puerto Rico anunció el regreso del Gastronómico Porta del Sol 2025, la cita culinaria y turística más importante del oeste, que por trece años ha sido motor de desarrollo económico, cultural y empresarial en la región. Esta nueva edición, a celebrarse los días 14 y 15 de noviembre de 2025, presentará un programa renovado que busca impulsar la ocupación hotelera y fortalecer la colaboración entre empresas, chefs, marcas y organizaciones de todo Puerto Rico.

Gastronómico Porta del Sol 2025 es presentado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico, el Municipio de Mayagüez, la Cervecera de Puerto Rico y El Nuevo Día con el auspicio de múltiples empresas y medios de comunicación de toda la isla.

“El Gastronómico Porta del Sol representa el corazón empresarial y cultural de la región. Es una plataforma que impulsa el turismo, promueve nuestros restaurantes y productos locales, y proyecta al Oeste como un destino de experiencias únicas”, expresó Ivelisse Pagán, presidenta de la Cámara de Comercio del Oeste de Puerto Rico. “Exhortamos a los amantes del buen comer a participar de esta edición ampliada que integra deporte, gastronomía y cultura”, añadió.

El viernes, 14 de noviembre, se inaugurará el evento con la primera edición del Porta del Sol Gastronomic & Golf Tournament, en el Club Deportivo del Oeste en Cabo Rojo. Esta nueva iniciativa fomenta la integración empresarial en un ambiente deportivo y elegante, con la participación de más de 80 jugadores y representantes de distintos sectores económicos. Además de crear un espacio de intercambio profesional, el torneo busca estimular la actividad turística y económica en los hoteles y restaurantes de la zona.

Al finalizar la jornada, los participantes asistirán a un Cóctel VIP Gastronómico en la Casa Club del Club Deportivo del Oeste. La velada ofrecerá una experiencia culinaria de primer nivel a cargo de destacados chefs de Puerto Rico, entre ellos la reconocida Giovanna Huyke, embajadora culinaria por excelencia del país y pionera en llevar la cocina puertorriqueña a escenarios internacionales; el galardonado Juan José Cuevas, ex chef ejecutivo del restaurante 1919 del Condado Vanderbilt Hotel, con una destacada trayectoria internacional; el creativo Jeremie Cruz, exponente de la nueva cocina puertorriqueña con influencias contemporáneas; Joerick Rivera, chef innovador y líder de Bakku, reconocido por su fusión de sabores asiáticos y caribeños; Chef Tino (Celestino Feliciano), primer cocinero puertorriqueño radicado en la Isla en ser firmado por Food Network y Cooking Channel, fundador de Chef Tino’s Table en Isabela; y Neftalí Carrero, chef pastelero en Mayagüez y representante de Puerto Rico en el evento internacional Taste of the Caribbean 2024.

Todos presentarán platos en vivo y participarán en estaciones de degustación junto a selectas casas de vinos y licores, ofreciendo a los invitados una experiencia multisensorial que celebra la diversidad y excelencia culinaria de Puerto Rico.

El evento culminará el sábado, 15 de noviembre, con la esperada gran noche del Gastronómico Porta del Sol 2025, en la Cervecera de Puerto Rico en Mayagüez, de 6:00 p.m. a 11:00 p.m. Esta experiencia todo incluido reunirá a más de cincuenta exhibidores, entre ellos restaurantes, casas de vinos y licores, y chefs de toda la isla. El público podrá disfrutar de degustaciones ilimitadas, música en vivo, estaciones de bebidas, exhibiciones de productos locales y la competencia Top Chef Porta del Sol 2025, donde diez reconocidos cocineros demostrarán su talento y creatividad para obtener el título de Top Chef 2025.

Los chefs que competirán este año son Edwin Iván de Jesús (Julio César), Irmarie Mercado (Turuleka), Michael Vélez, Jeremy Vélez (NUC), Luis Rodríguez (Mamaya), Luis Vélez (Atípico), Andrés Acosta, Yanira Cubero (Atípico), Jared Lorenzo y Jesús Feliciano (Carne Mía). La dirección culinaria estará a cargo de los chefs René “Ñeco” Vélez, Luis Piñeiro y Giovanna Huyke.

La vestimenta será white and jeans, edición “Boricua” como símbolo del orgullo y la autenticidad de la identidad puertorriqueña.

El evento contará con la participación de reconocidos restaurantes como Mamaya, Carne Mía, Atípico, Turuleka, Merequetengue, Farra, The Birria Factory, Café Rústico, Julio César y Holly’s Café, entre otros. La agrupación Comeback Band ofrecerá música en vivo para crear una atmósfera festiva que refleje el espíritu del oeste puertorriqueño.

Como parte de su compromiso social, la Cámara de Comercio del Oeste destinará parte de los recaudos del Torneo Gastronómico & Golf Porta del Sol al Hogar Albergue Jesús de Nazaret en Mayagüez. Esta aportación refuerza el compromiso del gremio con causas que promueven el bienestar y la solidaridad en la comunidad.

Los boletos para el Gastronómico Porta del Sol 2025 están disponibles a través de www.TicketPlusPR.com.