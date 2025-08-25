Reportan robo anoche en Isabela

by

ISABELA: Las autoridades investigaron un robo ocurrido a las 11:36 de la noche del domingo en el negocio Jobos Convenience Store and Smoke Shop, localizado en la carretera PR-466, en Isabela.

Según el querellante, un individuo armado, vestido con ropa negra, guantes azules y la cara cubierta, irrumpió en el establecimiento y mediante amenaza lo despojó de $700 que estaban de la caja registradora.

El agente Abraham Roldan, del cuartel de Isabela, investigó preliminarmente y refirió el caso al agente Pelegrín Peña, de la División de Robos de Aguadilla.

Herido de bala en Barranquitas

Por otro lado, un herido de bala fue reportado también el domingo de la noche, frente a un negocio localizado en el kilómetro 2.8 de la carretera 152 en el sector La Gallera del barrio Quebradillas, en Barranquitas.

Según la Policía, Rafael Rivera Berríos, de 41 años, resultó herido de bala en un incidente en el que no se ofrecieron detalles. Este fue llevado en un vehículo privado a un hospital, donde le diagnosticaron tres impactos de proyectiles.

El hombre fue referido en condición de cuidado al Centro Médico de Río Piedras.

El caso está en manos del agente Gerardo Berríos, de la División de Homicidios de Aibonito.