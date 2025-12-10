Sabana Grande inaugura Galería Urbana dedicada al fotógrafo José Sepúlveda Vélez

by

SABANA GRANDE: El Municipio de Sabana Grande y su alcalde Marcos Valentín Flores, celebraron la inauguración oficial de la Galería Urbana del pueblo, un proyecto cultural permanente que presenta una exposición fotográfica dedicada al veterano fotógrafo José Sepúlveda Vélez.

“La Galería Urbana tiene como propósito resaltar y preservar el legado de ciudadanos sabaneños que han contribuido significativamente al desarrollo cultural, social y económico del municipio. Esta iniciativa marca el inicio de un proyecto que honra nuestras raíces, reconociendo a quienes han entregado su vida a Sabana Grande desde distintas vocaciones”, indicó Valentín Flores.

La exposición, instalada en la avenida Orlando López Martínez, será rotativa lo que permitirá que otros sabaneños distinguidos también sean reconocidos visualmente a través de esta plataforma.

“Este proyecto no solo exhibe fotografías, también cuenta historias, celebra memorias y conecta a nuevas generaciones con quienes forjaron nuestra comunidad”, añadió el alcalde durante la ceremonia.

José Sepúlveda Vélez, con casi cinco décadas de trayectoria, reconocido por su trabajo en bodas, graduaciones y eventos corporativos en Puerto Rico, agradeció con emoción la distinción. “Recibo este homenaje con gran humildad y orgullo, para compartirlo con mi equipo de trabajo, con mis clientes y con mi familia, que siempre creyeron en mí”, expresó durante su mensaje de aceptación.

La jornada inaugural incluyó el esperado encendido navideño de la plaza pública, así como un recorrido colectivo hacia la galería, donde decenas de ciudadanos y familiares de los homenajeados presenciaron el develamiento de las imágenes.

Para concluir, Valentín Flores extendió una invitación a la ciudadanía para que visite la avenida Orlando López Martínez y así pueda disfrutar tanto de la galería como de la ambientación navideña que adorna el centro urbano.