Sabana Grande recibe a los Reyes Magos

SABANA GRANDE: La Administración Municipal de Sabana Grande celebró su tradicional Festival de Reyes Magos en el Área Recreativa Orlando López Martínez, marcando un nuevo capítulo en la historia de esta emblemática actividad al realizarse en un entorno natural que reunió a cientos de familias en una jornada colmada de tradición, alegría y confraternización.

“Por primera vez trasladamos esta celebración al Área Recreativa Orlando López Martínez, un espacio que nos permitió integrar la naturaleza y ofrecer un ambiente distinto, seguro y familiar para nuestra niñez”, expresó en un comunicado de prensa el alcalde Marcos G. Valentín Flores.

El evento contó con una programación que incluyó inflables, áreas deportivas, espacios recreativos para distintas edades, exhibición de animales de granja, presentaciones musicales, sorteos y entrega de regalos.

En el marco de la celebración, múltiples dependencias del gobierno municipal participaron en la logística y organización del evento, incluyendo personal de la Casa de la Juventud, 2Generaciones, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST), la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME), la Policía Municipal, el Cuerpo Municipal de Emergencias Médicas, entre otras entidades, que contribuyeron a garantizar un ambiente seguro y ordenado durante toda la jornada.

Asimismo, como parte del apoyo gubernamental, la actividad contó con una aportación económica de la senadora por el Distrito de Ponce, Marially González Huertas, quien destacó la importancia de respaldar a los municipios en iniciativas dirigidas a la niñez y a las familias.

González Huertas informó que la asignación ascendió a $10 mil, como parte de un esfuerzo dirigido apoyar al Gobierno Municipal. “Sabemos que los municipios atraviesan retos económicos, pero son el alma de nuestros pueblos y las estructuras más cercanas a la gente. Por eso entendimos oportuno hacer esta asignación”, añadió.

La actividad incluyó la participación de los Reyes Magos, quienes compartieron con los niños y sus familias, reforzando el valor de esta tradición cultural y brindando un momento significativo para la niñez.

Para concluir, el alcalde Valentín Flores reiteró su compromiso de continuar fomentando el aprecio por los espacios verdes mediante actividades que promuevan el contacto con el entorno natural, la convivencia familiar y el bienestar comunitario.