Santa Claus llega al Mayagüez Mall este sábado

MAYAGÜEZ: La magia de la Navidad llega oficialmente al centro comercial Mayagüez Mall este sábado, 15 de noviembre, con la esperada llegada de Santa Claus, dando inicio formal a la temporada más especial del año.

A partir de las 3:00 de la tarde, los visitantes podrán disfrutar de una tarde repleta de alegría y entretenimiento familiar. El evento contará con popcorn, algodón de azúcar, piraguas y pinta caritas para todos los presentes, además de un colorido show navideño con personajes infantiles.

Como ya es tradición, Santa llegará en helicóptero, para la delicia de grandes y chicos.

Luego realizará un recorrido por los pasillos del centro comercial acompañado por sus duendes y un grupo de pleneros, llevando consigo el espíritu festivo y la ilusión que caracteriza esta época.

La celebración culminará con el gran concierto de “A Son de Guerra”, a las 6:00 de la tarde, un espectacular tributo a al grupo 440, en la tarima frente a JC Penney.

Ese mismo día, desde la 1:00 p.m., abrirá el Kids Zone, donde los niños podrán disfrutar de actividades navideñas como la redacción de las tradicionales cartas a Santa y la creación de manualidades temáticas.

Todos los eventos son completamente libres de costo, y Mayagüez Mall invita a toda la comunidad del oeste a ser parte de esta gran bienvenida navideña.

El centro comercial también anuncia su nuevo horario navideño:

Lunes a viernes: 9:00 a.m. – 9:00 p.m.

Domingos: 10:00 a.m. – 6:00 p.m.

Para más información sobre eventos y actividades de la temporada, visite las redes sociales del centro comercial o a www.mayaguezmall.com.