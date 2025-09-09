Se reporta agresión en medio de disputa anoche en Mayagüez

by

MAYAGÜEZ: Las autoridades dieron cuenta de un caso de agresión grave ocurrido a las 10:22 de la noche del domingo en la calle De la Candelaria, intersección con la calle Oriente en Mayagüez.

El querellante, que no fue identificado, le dijo a la Policía que tuvo una disputa con un hombre y que, en medio de la discusión el querellante le arrebató una cartera que tenía en su interior una pistola Sig Sauger P-365, de 9 milímetros y agredió con el arma al hombre, al que le tomaron varios puntos de sutura debido al golpe recibido.

Posteriormente, el querellante entregó el arma de fuego en el cuartel de la Policía y fue transportado por paramédicos a un hospital de la zona para ser por alegado dolor.

El policía municipal Francisco Cuevas investigó inicialmente y está consultando el caso con la fiscal Wandy Camacho.