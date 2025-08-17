Sin identificar hombre atropellado esta tarde en Ponce

by

PONCE: Las autoridades no han podido identificar a un ciudadano que murió atropellado esta tarde, a la 1:30, en la salida 220 de la carretera PR-2, frente al complejo El Tuque de la Perla del Sur.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Ponce investigan el suceso.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el accidente.

Se alegó preliminarmente que el conductor de un auto no descrito, y que tampoco ha sido identificado, transitaba en dirección de Ponce a Peñuelas, cuando impactó al peatón, que murió en el lugar como resultado de las heridas de gravedad sufrió.

LA CALLE Digital estará ampliando cuando surjan más detalles.