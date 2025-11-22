Someten cargos por tentativa de asesinato en residencial Jardines de Mayagüez

by

MAYAGÜEZ: Denuncias por tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas fueron sometidas contra José Luis Soto Crespo, de 28 años, residente en Lares.

Según la Policía, el pasado 26 de septiembre, Soto Crespo le hizo varios disparos a otro individuo, que sufrió varias heridas de balas.

El agente Robert Serrano Rivera, de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, bajo la supervisión del teniente Wilfredo Pérez Vega, sometió el caso en la sala del juez Luis A. Padilla Galiano, quien encontró causa probable para arresto, imponiendo una fianza de $60 mil, que Soto Crespo prestó, quedando en libertad bajo supervisión electrónica.

La vista preliminar fue señalada para el 11 de diciembre, en el Tribunal de Mayagüez.