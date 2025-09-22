Tirotean la “casita de Bad Bunny” en Humacao

by

HUMACAO: La residencia que fue usada por el astro boricua Benito Antonio Martínez Ocasio “Bad Bunny” para el cortometraje del álbum “Debí tirar más fotos”, fue tiroteada por desconocidos, informó la Policía.

Los hechos se reportaron a las 8:00 de la noche del domingo en la estructura localizada en la carretera 925 del barrio Río Abajo, en Humacao.

Según el propietario de la residencia, Román Carrasco Delgado, de 84 años, mientras estaba en su hogar, escuchó que desde un vehículo en movimiento por la carretera 925, alguien gritó palabras ofensivas e hicieron tres disparos.

Un segundo incidente fue reportado mientras los agentes recopilaban los datos de Carrasco Delgado, cuando desde otro vehículo que transitaba por la carretera PR-3, un individuo gritó en varias ocasiones el nombre de Bad Bunny, seguido por expresiones ofensivas.

No se reportaron personas heridas ni daños a la estructura. Sin embargo, en el lugar se hallaron tres casquillos de pistola calibre 9mm.

El agente José G. Pedraza, del cuartel de Humacao, hizo la investigación preliminar y refirió el caso al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao. La agente Noemí Marrero, de la División de Servicios Técnicos, ocupó los casquillos como parte de la recolección y documentación de evidencia, y tomó fotografías en la escena.

Actualmente, hay un pleito en los tribunales en el que Carrasco demanda a Bad Bunny y las empresas Rimas Entertainment LLC, Move Concerts PR Inc., y A1 Productions, LLC, de enriquecimiento ilícito; en el que exige $6 millones por daños y angustia emocional.

El octogenario afirma que “una gran cantidad de personas” visita su propiedad todos los días para tomar fotos y videos, afectando su derecho a la privacidad.

También alega que, mientras que el video en que aparece su casa ha acumulado unos 22 millones de vistas, recibido una compensación proporcional al uso comercial que hizo Bad Bunny de su hogar, más allá de $5,200 que le pagaron por el uso de su casa para el video musical.

La “casita” fue recreada también en el interior del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, sede de la “residencia” de 31 presentaciones de Bad Bunny durante este verano y que culminó este pasado sábado, 20 de septiembre.