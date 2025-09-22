Tratan de identificar al “admirador” de las “nalgas de 14 kilates” en la Comandancia de Mayagüez (Documento)

by

MAYAGÜEZ: Una agente asignada a una de las dependencias de la Comandancia de la Policía de la Sultana del Oeste presentó una querella por hostigamiento sexual contra su supervisor, quien, presuntamente cada vez que la agente se levantaba de su asiento, este comentaba “nalgas de 14 kilates”.

La información está consignada en la querella 2025:5-050:00921, a la que tuvo acceso LA CALLE Digital.

La agente perjudicada presentó la querella en la misma comandancia mayagüezana a las 10:22 de la mañana del pasado 5 de septiembre.

En la categoría del tipo de delito, el documento no menciona el calificativo de “hostigamiento o acoso sexual”, sin embargo, establece la categoría “90Z todos los demás delitos”, que es una clasificación utilizada por la Policía de Puerto Rico y en sus estadísticas para referirse a delitos que no son clasificados en las categorías principales de violencia (Tipo I) o aquellos que son específicamente documentados, a menudo cubriendo delitos menores, faltas administrativas o delitos no tipificados en las estadísticas principales.

“Alega la querellante que mientras laboraba en el lugar antes mencionado su supervisor realizaba sonidos con la boca (como destapando algo) cada vez que se levantaba y comentaba nalga de 14 kilates”, reza textualmente la querella.

LA CALLE Digital supo que el supervisor y presunto hostigador de la querellante no ha sido removido de su cargo en la división a la que está adscrito, y que la acción que se tomó mientras se dilucida la situación, el aludido está laborando en la oficina la comandante de área de Mayagüez, teniente coronel Janicce Rodríguez.