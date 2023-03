Actriz y productora teatral ponceña le sale al paso al Alcalde de Ponce por plagiar su iniciativa

by

PONCE: A pesar de que el alcalde de la Perla del Sur, Luis Irizarry Pabón, anunció con “bombos y platillos” la asignación de más de $3 millones para la rehabilitación del histórico Teatro La Perla y la realización de una producción teatral, frente al Teatro, entre otras actividades relacionadas; la reconocida actriz y productora teatral Maddy Rivera, acusó al incumbente municipal de intentar “invisibilizar” su labor a favor del teatro y de la cultura ponceña.

En un comunicado de prensa, circulado por la Administración Municipal tras una conferencia de prensa, se cita a la designada asesora y directora del Teatro La Perla, Evangelina “Vangie” Rivera, indicando que “aquí, frente al teatro, se llevará a cabo una producción teatral donde nuestros artistas se han unido y en una sola voz rendirán homenaje a nuestro teatro. La puesta en escena consistirá de un repaso a la historia y el legado del Teatro La Perla”.

Sin embargo, Rivera afirmó en su cuenta de la red social Facebook que “quieren invisibilizar un trabajo que ha costado lágrimas y sudor. No hicieron nada y ahora quieren parecer los paladines de la cultura. Que feo les quedó”.

Recordó que desde el 2016 ha estado llevando teatro y arte al Pueblo. “En el Paseo Amor, en la Plaza (Las Delicias), en las escalinatas del Teatro La Perla. Entre tantos otros espacios”, apuntó.

Rivera retó al alcalde Irizarry Pabón y a la gente designada por él a que “muestren evidencia de algún proyecto de carácter teatral que su administración haya impulsado. Cuáles son esos proyectos que ustedes han creado o fomentado para ayudar a los actores y actrices. Que suban una sola foto donde podamos ver ese apoyo al arte escénico durante su incumbencia. Que nos brinde detalles de los proyectos comunitarios y visitas que se hayan hecho para fomentar el teatro en la ciudad. Que mencione las veces que ha estado presente en las escalinatas cuando llevamos a cabo “Antesala”.

“¿Cuántas veces se ha sentado allí para apoyar a esos niños y jóvenes que llegan con tanto entusiasmo a compartir sus talentos con el pueblo en las escalinatas? Nuestro trabajo y esfuerzo hablan por sí solos. ¿Dónde está su aportación? No quedará invisible nuestra gesta”, dijo Rivera.

Mientras tanto, ante el anuncio de Irizarry Pabón, la periodista Graciela Rodríguez Martinó recordó que ya para septiembre de 2020 la exalcaldesa María “Mayita” Meléndez Altieri había anunciado una asignación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) ascendente a $3 millones 49 mil para la rehabilitación del Teatro La Perla. Dos años y seis meses más tarde, el actual alcalde aparentemente “se dio cuenta” de que esos chavos estaban y un “poquito más” y los volvió a anunciar como “cosa nueva”.

“Resucita Churumba y todavía el Teatro La Perla sigue cerrado. Septiembre 2020 Mayita anuncia $3,049 millones de dólares para su reconstrucción. Marzo 2023 Irizarry Pabón anuncia $3,280 millones. Y ayer muchos de los indignados por las políticas discriminatorias del alcalde se dejaron engañar por este nuevo espejismo. No olvidemos que fue precisamente con una actividad teatral que se iba a celebrar en las escalinatas del Teatro (Antesala) que se comenzó a hacer pública la persecución a la comunidad LGBTTQ+ pues a la Primera Dama no le gustó que hubieran actores gay en las actividades que a falta de un teatro abierto, la actriz Maddy Rivera organizó en la ciudad por más de un año. Parte de la conferencia de prensa de ayer para anunciar la apertura en 2024 del Teatro, plagió el plan de trabajo de la propia Maddy quien no fue invitada a la conferencia de prensa. Perdón, fue invitada luego de que un periódico nacional la llamara y le preguntara si era parte de la conferencia pues se sabe que Maddy es quien ha mantenido viva la lucha por la apertura del Teatro La Perla. Nah, pa’ los que me están pidiendo el cuento y pa’ los que se les olvidó el cuento, un poquito de memoria. Shame on you”, escribió Rodríguez Martinó.