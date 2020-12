Cerrarán Aeropuerto El Maní de Mayagüez por reconstrucción de la pista de aterrizaje

by

MAYAGÜEZ: La aerolínea Cape Air, que vuela desde y hacia al aeropuerto regional Eugenio María de Hostos, confirmó que fue informada sobre el hecho de que las instalaciones serán cerradas desde el 7 de enero hasta el 26 de febrero, para la reconstrucción de la pista de aterrizaje.

“Mayagüez Airport Construction

We have been informed that the Eugenio María de Hostos Airport in Mayagüez (MAZ) will be closed from January 7, 2021 through February 26, 2021 for runway reconstruction. During this time, Cape Air will not be able to operate flights in and out of MAZ. While these circumstances are outside of our operational control, we are offering the following options for travel:

Rebook on another day

We will be happy to rebook your travel on another day that is not affected by the construction.

Please contact our Contact Center at 800‐CAPE‐AIR (227‐3247) or 508-771-6944 to make changes to your current flight itinerary.

Refunds

For those who purchased tickets directly with Cape Air and wish to cancel and request a refund, please send an email to refunds@capeair.com. Please provide the following information:

Passenger Name

Confirmation Code

Ticket Number

Contact Telephone number

For all other tickets made through a Travel Agency or another airline, please contact your original booking source”, indica la página de internet de Cape Air con fecha del 24 de diciembre.

En julio de 2020, la Autoridad de los Puertos (APPR) había anunciado el comienzo de las mejoras en el pavimento de la pista del aeropuerto regional Eugenio María de Hostos de Mayagüez, según lo confirmó entonces su director ejecutivo Joel A. Pizá Batiz.

La APPR, abundó el titular de Puertos, mantiene un programa de inspección de pavimentos en todos los aeropuertos bajo su jurisdicción, según los estándares establecidos por la Agencia Federal de Aviación (“FAA”) y del American Society for Testing and Materials (“ASTM”) Internacional.

“La condición del pavimento del aeropuerto de Mayagüez fue evaluada y se determinó que estaba en estado crítico. A estos efectos, la APPR adelantó las etapas de diseño y subasta para atender esta condición y recientemente estos trabajos fueron adjudicados para comenzar la construcción”, explicó Pizá Batiz.

El proyecto, detalló el titular, conlleva la reconstrucción casi total de la pista, representando una inversión de $7,473,984.

Las mejoras incluyen la escarificación o fresado completo del asfalto existente en la superficie del pavimento, asentar la base del cemento Portland, y la pavimentación con asfalto de aproximadamente 14,926 yardas cuadradas del pavimento de la pista 9-27, y el marcado de la misma, entre otras cosas.