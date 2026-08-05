¡Defiende a Cabo Rojo! denuncia aprobación de la Consulta de Ubicación del Proyecto Esencia sin vistas públicas

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CABO ROJO: La Coalición ¡Defiende a Cabo Rojo! denunció hoy la aprobación por parte de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) de la Consulta de Ubicación Núm. 2026-693109-CUB-013470 del Proyecto Esencia, sin haber celebrado vistas públicas y sin garantizar un proceso amplio de participación ciudadana. El expediente de la OGPe aparece con estatus de “Aprobado”.

La Coalición calificó la determinación como una atropellante y un serio revés para la transparencia y la participación ciudadana, al señalar que la agencia desatendió las solicitudes formales para la celebración de vistas públicas presentadas por ciudadanos, organizaciones comunitarias y ambientales.

“Resulta inaceptable que una consulta de ubicación de esta magnitud haya sido aprobada sin que el pueblo de Puerto Rico y expertos tuvieran la oportunidad de ser escuchados. La participación ciudadana no es un favor que concede una agencia; es un principio fundamental del debido proceso y una garantía indispensable cuando están en juego nuestros recursos naturales, el agua, las comunidades y el futuro del municipio.”

Durante las últimas semanas, la Coalición impulsó una campaña pública para exigir la celebración de vistas presenciales en Cabo Rojo. Más de 800 residentes remitieron cartas a la OGPe y al Municipio de Cabo Rojo solicitando que se garantizara un proceso abierto y participativo. A pesar de estos reclamos, la OGPe aprobó la consulta sin abrir un espacio para que la ciudadanía presentara evidencia, expresara sus preocupaciones o participara en la evaluación de la Consulta de Ubicación.

“Cuando una agencia decide sobre un proyecto de esta magnitud sin escuchar a las comunidades potencialmente afectadas, se debilita la confianza pública en las instituciones y se excluye a la ciudadanía de decisiones que marcarán el futuro de Cabo Rojo durante generaciones.”

La Coalición informó que evaluará los recursos administrativos y judiciales disponibles para impugnar la determinación y reiteró que continuará organizando a las comunidades en defensa del patrimonio natural, histórico y cultural de Cabo Rojo. Asimismo, hizo un llamado a las cientos de personas que solicitaron la celebración de vistas públicas a mantenerse atentas a las próximas acciones de organización y movilización ciudadana, en defensa del derecho de las comunidades a participar en las decisiones que afectan su territorio.

La Coalición invita a los medios de comunicación y a la ciudadanía a una conferencia de prensa que se celebrará el próximo lunes, 3 de agosto de 2026, a las 11:00 a.m., frente a la Alcaldía de Cabo Rojo. Durante la conferencia se ofrecerán detalles sobre la determinación de la OGPe, las implicaciones de esta decisión y las acciones administrativas, judiciales y ciudadanas que se estarán emprendiendo en respuesta a la aprobación de la Consulta de Ubicación del Proyecto Esencia.