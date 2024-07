Mano a mano el Municipio de Ponce con Cristo Pobre en su reestructuración

by

PONCE: El Hogar Cristo Pobre de Ponce continúa dando servicios a las poblaciones más vulnerables, mientras está en un estado avanzado de su reestructuración gracias a la ayuda brindada por el Municipio Autónomo de Ponce y varias agencias estatales y federales.

Se indicó que gracias a la aportación de $38 mil que entregó la alcaldesa en funciones de la Perla del Sur, Marlese Sifre Rodríguez, en abril pasado, y bajo el liderato de su nuevo presidente, Christian Duarte, el Hogar Cristo Pobre se ha mantenido dando servicios en horario diurno, con la meta de extender estos servicios a horario nocturno en los próximos meses.

Se añadió que estarán ofreciendo nuevos servicios gracias a las gestiones que han hecho durante las reuniones realizadas en los pasados meses con diferentes entidades gubernamentales.

Dentro del proceso de reestructuración, según informó Duarte, se ha renovado la junta de directores de la entidad, se ha contratado un contable para llevar las finanzas y una persona para gestionar las diferentes ayudas mediante fondos federales.

La alcaldesa Sifre dijo que la Administración Municipal ha mantenido su compromiso con la organización, desembolsando sobre $324 mil para que pueda mantener su operación. Al mismo tiempo, ha dado seguimiento y asesoría a través de los departamentos municipales para allegar fondos adicionales de diferentes fuentes.

“En mi trayectoria como empleada municipal de 24 años, he trabajado con muchas con muchas causas y se me han asignado grandes tareas. Entre ellas laboré desde el municipio con ellos en favor de las personas sin hogar y conozco a Cristo Pobre desde sus inicios. La misión de Juan de Dios y todo el excelente personal que ha laborado ahí por más de 20 años ha sido de bendición para tantos hombres y mujeres que lograron rehacer su vida en Ponce. Como vicealcaldesa se me asignó trabajar con esta población y estuve aún más de cerca obteniendo grandes resultados junto a esta y otras entidades. Es por eso que una vez advine en conocimiento de la debacle que vivía Cristo Pobre me hice disponible, convoqué a todo el mundo y buscamos soluciones. Gracias a Dios ya se están viendo los resultados de una reorganización necesaria que potenciará sus servicios. Para su nuevo presidente, Christian Duarte, vayan nuestros deseos de éxito rotundo y le reitero nuestro compromiso desde el Municipio de Ponce con esta misión de amor y esperanza. Cristo Pobre no cerró ni cerrará, no mientras yo esté a cargo de esta ciudad. Se los aseguro”, indicó la alcaldesa Sifre Rodríguez.