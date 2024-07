Adrián Gandía: “Peleé con valentía”

by

PARÍS: El judoca Adrián Gandía culminó su participación con gran ánimo y positivismo, tras caer en el combate de la ronda de 16 en la división -81 kilos, que se llevó a cabo en el en el tatami uno del Champ de Mars Arena, París, en la continuación de los Juegos Olímpicos París 2024.

“Yo entiendo que empecé bastante bien. Vine con buen espíritu. Eso es algo no negociable para mí. Entrar y no pelear tímido. No pelear con miedo. Yo entiendo que peleé con valentía. Definitivamente eso es algo positivo que me llevo. ¡Brutal competir en este estadio!”, dijo pausadamente el judoca natural de Trujillo Alto.

El puertorriqueño doble olímpico perdió por ippon en el minuto dos y 52 segundos contra el canadiense Drapeau Gautier, quinto lugar en el Campeonato del Mundo del 2023 y debutante olímpico. Anteriormente, ambos judocas se habían enfrentado en el Abu Dhabi Grand Slam de 2022, donde el boricua tuvo que retirarse durante el combate por lesión en uno de sus hombros.

“No logré conseguir el pase a las rondas de medallas. Pero… seguiré trabajando”, expresó el joven de 26 años.

Gandía analizó su combate contra el canadiense donde detectó que los agarres de su oponente fue lo que provocó su derrota. No obstante, encontró que su judo olímpico de hace tres años, Tokio 2020, al de París 2024 ha mejorado muchísimo.

Es así que el boricua derrotó por Ippon a Nugzari Tatalashvili de los Emiratos Árabes Unidos en la ronda llave de 32 competidores. En el 1:11 el puertorriqueño había realizado su primer punto por Waza-ri- Ushiro-goshi. Con 2:51 de combate recibió una penalidad por pasividad. Fue paciente para esperar el momento y hacer la llave final por ippon (uki-otoshi).

“Progresé mucho en los últimos años en muchos aspectos. En las últimas Olimpiadas, yo marqué también (hacer puntos). En ese entonces comencé a cometer errores. Esta vez fue diferente. Estuve enfocado de principio a fin. Tanto en el primer y segundo combate. Lo único que mi contrincante dominó en los agarres”, explicó el judoca de los -81 kilos.

El puertorriqueño fue consolado por la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario, en la zona mixta de los medios de comunicación en cobertura en los Juegos. Entre intercambios de abrazos, la líder del movimiento olímpico nacional le agradeció su participación y honró su resultado.

“Estoy muy orgullosa de ti. Eres otro atleta al que vimos compitiendo en Tokio. Buen trabajo. Reconocemos tu valor y tu rendimiento. Es tiempo de descansar, porque te lo mereces”, dijo Rosario, que instó al atleta a disfrutar el tiempo con su familia, ya que lleva varios meses viviendo en Israel por ser su sede de entrenamiento.

Este miércoles, la abanderada de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y triple olímpica, María Pérez, subirá al tatami a las 4:24 a.m. (hora de Puerto Rico) / 10:24 a.m. (hora de París) en el Champ de Mars Arena.