Municipio de Añasco inaugura nuevo Complejo Deportivo Playero en el balneario Tres Hermanos

AÑASCO: Con una inversión de alrededor de $25 mil el Municipio de Añasco inauguró el martes el nuevo Complejo Deportivo Playero en las facilidades del balneario municipal Tres Hermanos en el barrio Playa que albergará todas las ramas del deporte, según lo confirmó el alcalde Kabir Solares García.

El área que cuenta con un espacio aproximado de tres cuerdas de terreno tendrá canchas de voleibol, beach tenis y balonmano, entre otros, y a su vez será la sede de entrenamiento de los atletas del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (RUM), federaciones de deporte playero y de las diferentes disciplinas deportivas del municipio costero.

“Estoy contento y agradecido, porque esto es un sueño hecho realidad. Con esta nueva facilidad nuestros niños y jóvenes contarán con unas facilidades de primera para su desarrollo deportivo. Junto a las diferentes disciplinas que ya ofrecemos, ahora estaremos impactando a más de 500 niños al incluir esta nueva facilidad deportiva”, dijo Solares García.

El primer mandatario municipal detalló que ya el Municipio cuenta con programas de natación, baloncesto, béisbol, gimnasia, voleibol, boxeo, atletismo, tenis de mesa, karate y balonmano a niños y jóvenes desde los 6 a 17 años; libres de costo.

“El compromiso con el deporte no se puede quedar en un escritorio, hay que llevar el mismo a los jóvenes y niños. Es por esto por lo que informo que estaré convirtiendo la escuela del barrio Playa en una de desarrollo deportivo con el fin de seguir ampliando nuestra oferta deportiva. Además, informo que estaremos haciendo una inversión de $50 mil para la compra de equipos. No va a haber excusas para no hacer deporte en nuestro pueblo”, finalizó el alcalde.

El evento contó con la participación del director del programa deportivo del RUM, José “Tito” Estévez, los diferentes líderes recreativos de Añasco y del secretario del Departamento de Recreación y Deportes, Héctor Vázquez Muñiz, quien elogió la iniciativa del mandatario municipal y reconoció el trabajo realizado en el nuevo recinto deportivo.

“El primer alcalde que recibí en el DRD fue el alcalde Solares. Hubo química inmediata. Lo que él me habló, hoy lo hemos evidenciado aquí con toda esta participación. Es un alcalde creativo ya que está apelando a deportes no tradicionales que quizás hace 10 años uno no contemplaba y hoy vemos que eso es toda una realidad. Así que en hora buena porque estas facilidades tienen un gran potencial para el uso y desarrollo deportivo”, dijo Vázquez Muñiz.

Ahora el Municipio y la agencia estatal de deportes se preparan para el Playatrón que será el primer evento nacional que se llevará a cabo en las nuevas facilidades y tendrá la representación de atletas de toda la isla. El evento se llevará a cabo durante el verano del presente año.