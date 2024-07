Estudiantes y empleados en el “limbo” tras sorpresivo cierre de Emma’s Beauty Academy en Mayagüez

by

MAYAGÜEZ: Estudiantes y empleados de Emma’s Beauty Academy de la Sultana del Oeste fueron sorprendidos el sábado en la noche con una comunicación extraoficial del cierre de la academia dedicada a preparar lo que por años llamaron “especialistas de belleza de prestigio”, dejando sin sus diplomas a los estudiantes, algunos de los que culminaban sus cursos esta semana.

Algunos estudiantes se comunicaron por separado durante el fin de semana con LA CALLE Digital para informar que solo recibieron un mensaje de texto de una de las profesoras de manera extraoficial, pero ninguna comunicación formal por parte de la administración.

“Ay mis niñas, cuánto lamento darles esta noticia tan triste.

Emma’s Beauty Academy CERRÓ OFICIALMENTE TODAS LAS FUNCIONES!

Nos quedamos sin trabajo los profesores y ustedes con la inseguridad de un destino incierto de su futuro como profesionales en la culminación de su curso de maquillaje.

Es oficial. Ya cerraron.

No tengo idea de cómo se hará con ustedes los estudiantes y sus cosas y en verdad lo lamento mucho, mucho. No saben lo dolido que está mi corazón con todo esto. Si alguno quiere saber algo sobre cómo se procederá con sus situaciones como estudiantes, llamen o contacten a los del personal de la institución. Los maestros NO, repito, NO TENEMOS NINGUNA IDEA DE ESO.

Lamento que esto haya sucedido. Y más que nada las voy a extrañar tanto a ustedes y mi saloncito de trabajo donde tanta magia surgió.

Cuídense mucho. Y ya saben ni el lunes ni ningún otro día va a haber clase. Ya terminó todo. Que pasen buenas noches. Y bendiciones…”, reza el mensaje recibido por una estudiante.

Mientras tanto, una empleada que quedó cesante con el cierre le explicó a LA CALLE Digital que no hubo aviso previo a ese mensaje del sábado en la noche, añadiendo que a ella en particular le quedaron a deber tres quincenas, el Bono de Navidad y las vacaciones.

“Cerraron operaciones sin comunicárselo a nadie. Supuestamente se fueron a quiebra, pero siguieron cobrando las becas que son federales hasta este pasado viernes. Nos quedaron debiendo tres quincenas, Bono de Navidad y las vacaciones. Los estudiantes perdieron todos los cursos; y había muchos estudiantes que terminaban sus cursos esta semana y los dejaron en el limbo”, explicó la empleada.

La página de Facebook de la empresa fue cerrada.

Emma’s Beauty Academy fue fundada por la prestigiosa educadora en el campo de la belleza y cantante mayagüezana, Emma Ayala, que la administró de forma exitosa por décadas, hasta que decidió retirarse y se la vendió a la exradiodifusora Ederlinda Cámara y a su esposo Rolando Tamayo, quienes la operaron junto a miembros de su familia.

El caso será discutido con estudiantes afectados esta noche a las 7:00 p.m., en el programa CON BASE Y FUNDAMENTO por WKJB 710 y por el Facebook Live de LA CALLE Digital.