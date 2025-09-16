Alcalde de Añasco anuncia inversión millonaria para proyectos de recuperación 

by

AÑASCO: El alcalde Kabir Solares García confirmó el inicio de los procesos de requisición de propuestas para subastas de construcción de siete proyectos de recuperación, con una inversión que supera los $12.8 millones, bajo subvenciones de FEMA y CDBG-DR, como parte de los esfuerzos del Municipio tras el paso de los huracanes Irma y María en 2017.

Esta representa la inyección económica más grande realizada por el ayuntamiento municipal desde los eventos atmosféricos.

Entre los proyectos se encuentran la reparación de las carreteras en los siguientes sectores: sector Salvador Pérez, en el barrio Quebrada Larga; Campamento Niñas Escuchas, en Miraflores; sector Los Martínez, en Corcovada; sector Mingoa, en Ovejas; sector Los Rosado, Los Juarbe y Seguinot, en el barrio Humatas; y sector Miguel Correa, en la carretera PR-402 interior.

A estos se suma la reconstrucción de la cancha bajo techo del barrio Carreras, con una inversión de $1,343,986.

“Hoy damos un paso firme hacia la recuperación de nuestro pueblo. Durante los pasados años hemos trabajado sin descanso para lograr la aprobación de estos proyectos por parte de las agencias estatales y federales, y así asegurar el desembolso de los fondos necesarios para continuar con las obras de reconstrucción”, expresó Solares García.

“Esta es una inversión histórica para un pueblo que tanto sufrió, y que aún sufre, por las heridas dejadas por los huracanes Irma y María. Con estos proyectos, comenzamos a hacer justicia a los residentes que llevan más de ocho años esperando la reparación de sus carreteras y la rehabilitación de la cancha municipal más grande, para el disfrute de los deportistas y del público en general”, añadió el alcalde.

Los interesados en participar en estas subastas podrán solicitar las condiciones y especificaciones de cada proyecto, desde hoy, lunes, hasta el martes, 23 de septiembre de 2025, visitando la Oficina de la Junta de Subastas del Municipio de Añasco en la Casa Alcaldía o mediante correo electrónico a: hgonzalez@anasco.gobierno.pr y agonzalez@anasco.gobierno.pr.gov.

El proceso de subasta dará inicio el 23 de octubre a las 10:00 a.m.

Actualmente, el Municipio realiza proyectos de reparación de aceras, cunetones y pavimentación en la comunidad del barrio Playa, así como en la reparación de la Avenida Las Palmas, en el casco urbano, con una inversión que asciende a $9 millones.

El Ayuntamiento Municipal habilitó el portal www.municipiodeanasco.com/proyectos para que los ciudadanos puedan monitorear el progreso y estatus de cada uno de los proyectos de recuperación en sus comunidades.