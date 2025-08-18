Alcalde de Mayagüez da la bienvenida a estudiantes de nueva academia ubicada en antiguo Asilo de Ancianos

by

MAYAGÜEZ: El alcalde Jorge L. Ramos Ruiz anunció y dio personalmente la bienvenida a los estudiantes de la nueva LEAP STEAM + Agricultural Sciences Academy, institución educativa que abrió hoy sus puertas, con una matrícula inicial de 530 estudiantes.

La escuela, desarrollada por LEAP Social Enterprise, Inc., es una organización sin fines de lucro con la misión de mejorar las oportunidades para niños y familias mediante un modelo colaborativo multisectorial que integra educación, salud, servicios humanos, desarrollo profesional y comunitario.

Ubicada en la estructura histórica del antiguo Asilo de Ancianos de Mayagüez, en la calle Ramón Emeterio Betances, la academia contó con una inversión de aproximadamente $8 millones para su rehabilitación y acondicionamiento.

La LEAP STEAM + Agricultural Sciences Academy ofrecerá un currículo bilingüe, desde Kindergarten hasta noveno grado, enfocado en STEM/STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas y agricultura).

Además, brindará servicios de Educación Especial en colaboración con el Departamento de Educación de Puerto Rico. La institución incorporará programas innovadores que promueven el emprendimiento social, la inclusión y el desarrollo comunitario.

“Esta nueva escuela representa una inversión significativa en la educación de nuestros niños y jóvenes, al tiempo que rescata un edificio histórico que vuelve a cobrar vida en beneficio de la comunidad. Agradecemos a LEAP Social Enterprise por apostar a Mayagüez y confiar en el potencial de nuestras familias. Con iniciativas como esta, seguimos reafirmando nuestro compromiso con una educación de excelencia y un futuro más prometedor para nuestra ciudad”, expresó el primer mandatario municipal quien dio la bienvenida a los estudiantes, padres y maestros al son de la tradicional plena mayagüezana.

Este inicio de clases marca un nuevo capítulo para la educación en Mayagüez, con un proyecto que combina innovación, inclusión y el fortalecimiento de la comunidad mayagüezana.

Como resultado de este esfuerzo colectivo, decenas de niños y niñas de Mayagüez, cuyos padres previamente habían optado por matricularlos en escuelas fuera de la ciudad, hoy regresan a recibir el pan de la enseñanza en su tierra natal. Este retorno no solo fortalece el sentido de comunidad, sino que reafirma la confianza en el sistema educativo local.