Alcalde de Mayagüez entrega nuevos vehículos y chalecos a la Policía Municipal

MAYAGÜEZ: El alcalde Jorge Ramos Ruiz hizo entrega de cuatro nuevos vehículos a la Policía Municipal, en una actividad celebrada en el Parque de los Próceres de la Sultana del Oeste.

“El fortalecimiento de nuestra Policía Municipal es una de las prioridades de esta administración. Cada recurso que destinamos a este cuerpo de seguridad es una inversión directa en la tranquilidad de nuestras comunidades”, expresó el alcalde Ramos Ruiz durante la actividad, donde aprovechó para darle la bienvenida a los cerca de 50 nuevos policías que culminaron sus cursos y se unen a la fuerza policiaca municipal.

Como parte de esta entrega, se adquirieron tres vehículos Ford Explorer Police Interceptor y una Ford Transit 150 de 15 pasajeros, que serán utilizados para reforzar las labores de patrullaje, transportación y apoyo logístico de la Policía Municipal, así como para fortalecer la implementación del Código de Orden Público en la ciudad.

Por otro lado, se aprovechó la ocasión para firmar el contrato para la compra de 10 Ford Explorer Police Interceptor adicionales, completamente equipadas, que estarán llegando a principios de 2026.

Asimismo, el alcalde destacó que como parte de esta iniciativa también se llevó a cabo la entrega de chalecos a prueba de bala para los oficiales municipales.

“Queremos que nuestros policías trabajen con las mejores herramientas posibles y, sobre todo, con la protección que merecen. Ellos son quienes día a día velan por nuestra seguridad”, añadió Ramos Ruiz quien además recordó además la creación de un comité de trabajo que tuvo la encomienda de revisar y enmendar el Código de Orden Público, proceso que ya fue iniciado y presentado formalmente.

Estas acciones forman parte de un plan integral de seguridad que busca modernizar la flota vehicular, fortalecer el equipo táctico y brindar adiestramientos continuos a los miembros de la Policía Municipal. “Mayagüez merece una ciudad segura, con presencia activa de nuestros agentes en las calles, y seguiremos trabajando sin descanso para lograrlo”, concluyó el alcalde.