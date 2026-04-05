Alcalde firma Nuevo Código de Orden Público de Mayagüez tras aprobación unánime

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MAYAGÜEZ: Como parte de las iniciativas dirigidas al fortalecimiento de la seguridad, la convivencia ciudadana y el desarrollo ordenado de la ciudad, el alcalde Jorge L. Ramos Ruiz firmó el Nuevo Código de Orden Público luego de su aprobación unánime por la Legislatura Municipal.

La medida contó con el respaldo del cuerpo legislativo municipal, reflejando un amplio consenso en torno a la importancia de esta iniciativa para el bienestar colectivo.

“El Nuevo Código de Orden Público representa un compromiso cumplido con nuestro pueblo. Es una herramienta moderna que atiende los retos actuales de la ciudad y nos permite continuar construyendo un Mayagüez más seguro, organizado y con mejor calidad de vida para todos”, expresó el alcalde Ramos Ruiz tras su firma en las nuevas facilidades de la Oficina de Desarrollo Turístico en el casco urbano de la ciudad.

El Código moderniza las disposiciones existentes y establece nuevas normas aplicables a toda la jurisdicción municipal, incluyendo la prohibición de ruidos innecesarios, así como la consolidación de las multas establecidas en la Ley 22-2000, conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, y en el Código de Legislación Penal Municipal.

A su vez, incorpora cambios significativos dirigidos a atender realidades específicas dentro del centro urbano tradicional. En particular, se establecen requisitos adicionales para aquellos comercios cuyo negocio principal sea el expendio de bebidas alcohólicas dentro de dicha zona.

Entre estos requisitos se dispone de manera compulsoria la instalación de sistemas de cámaras de seguridad con resguardo de grabaciones por un mínimo de 30 días, la utilización de detectores de metales —ya sean fijos o manuales—, la contratación de al menos un guardia de seguridad durante los días de mayor actividad (de jueves a domingo), así como la obligación de someter un plan de seguridad como requisito para la renovación de sus patentes municipales.

El incumplimiento de una o más de estas disposiciones conllevará la imposición de sanciones administrativas significativas.

El alcalde destacó además el trabajo del comité que participó en la elaboración del proyecto, compuesto por profesores universitarios, líderes comunitarios, estudiantes universitarios, comerciantes, funcionarios municipales, incluyendo al comisionado de la Policía Municipal y representantes de diversos sectores.

“Este Código no busca penalizar, sino promover la convivencia, el respeto y la colaboración entre ciudadanos, comercios y gobierno. Es una herramienta para el presente y el futuro de nuestra ciudad”, añadió.