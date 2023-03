Alcalde interino de Mayagüez confirma aspiración para el 2024 y exige que cambien el delegado presidencial del PPD (Videos)

by

MAYAGÜEZ: El alcalde en funciones de la Sultana del Oeste, ingeniero Jorge Ramos Ruiz, confirmó su aspiración a la candidatura a la alcaldía de Mayagüez por el Partido Popular Democrático (PPD) de cara al proceso electoral de 2024.

Ramos Ruiz, quien ahora en abril cumple su primer año al mando de la Administración Municipal, hizo las expresiones para LA CALLE Digital durante una entrevista que ofreció en el programa CON BASE Y FUNDAMENTO (WKJB 710 AM).

“Durante todo este proceso hemos estado escuchando a personas que han estado agradecidas o que han visto cómo hemos estado manejando lo que administrativamente hemos estado haciendo, y nos han solicitado que, de aspirar estarían dispuestos a caminar con el equipo de trabajo. Y ya lo consideramos y eventualmente vamos a estar haciendo el anuncio de que vamos a estar aspirando a la alcaldía de Mayagüez (…) La realidad es que si”, expresó el alcalde Ramos Ruiz.

Por otro lado, el alcalde Ramos le recomendó al recién estrenado representante Joel Sánchez, quien asumió el escaño del Distrito Representativo 20 (Hormigueros, Cabo Rojo y San Germán) que se inhiba de seguir siendo el delegado presidencial del PPD en el Comité Municipal de Mayagüez.

“Entiendo que ya una vez él (Sánchez) asume la posición (de representante), no sería un ente imparcial en este tipo de proceso. Aquí hay uno de los candidatos que está en la Cámara de Representantes y es compañero de banca; así que debe existir algún tipo de inclinación y no sería justo para todas las partes. Si fuera yo, personalmente me inhibo del proceso y me retiro”, añadió Ramos Ruiz.

Sánchez se sentó en el escaño del Distrito 20 a principios de marzo, tras la renuncia del exrepresentante Kebin Maldonado Martiz, quien aceptó una posición en la Guardia Nacional de Puerto Rico. El ahora representante Sánchez fue el único que sometió su candidatura.