Alcaldes reaccionan al deceso del alcalde de Dorado

MAYAGÜEZ: Varios alcaldes de la Isla reaccionaron y expresaron sus condolencias ante el fallecimiento del veterano alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, de 67 años, quien estaba hospitalizado y enfrentaba un diagnóstico de cáncer.

“Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de nuestro compañero alcalde Carlos López Rivera, quien por más de tres décadas sirvió con entrega, pasión y compromiso a su amado pueblo de Dorado. Carlos fue un ejemplo de liderazgo firme, visión de futuro y amor genuino por su gente. Su obra transformó a Dorado y mejoró la calidad de vida de cientos de familias, dejando un legado imborrable en la historia municipal de Puerto Rico. En nombre de la Ciudad de Mayagüez y de este servidor, expresamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y a todo el pueblo doradeño. Que su ejemplo de servicio y dedicación inspire a las presentes y futuras generaciones. Descanse en paz, amigo y compañero alcalde”, expresó el alcalde de Mayagüez, Jorge Luis Ramos Ruiz.

Por su parte, el alcalde de Hormigueros, Pedro Juan García Figueroa, también manifestó sus condolencias ante la muerte de López Rivera, quien dirigió los destinos de la Administración Municipal de Dorado desde el 3 de agosto de 1987, cuando sustituyó a su predecesor Alfonso “Papiño” López Chaar, quien a su vez había sido nombrado secretario de Estado por el entonces gobernador Rafael Hernández Colón.

“Carlos López fue un líder firme, comprometido y profundamente entregado a su gente. Su legado trasciende las fronteras de Dorado, pues su pasión por el servicio público y su compromiso con el bienestar de su pueblo sirvieron de inspiración para todos los que compartimos esta vocación municipal. Puerto Rico pierde hoy a un gran alcalde, pero sobre todo a un gran ser humano”, apuntó el alcalde García Figueroa.

Mientras tanto, la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, que agrupa a los alcaldes electos por el Partido Popular Democrático (PPD), hizo una expresión oficial en su página de la red social Facebook.

«La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, su presidente Jorge ‘Georgie’ González Otero, su Junta de Directores, su directora ejecutiva Verónica Rodríguez Irizarry y todos los alcaldes miembros, informan del fallecimiento del compañero Carlos López Rivera de Dorado, quien presidió esta organización. López Rivera fue un ejemplo de trabajo, sacrificio y servicio público por muchos años. La ciudadanía de Dorado respaldó su obra cuatrienio tras cuatrienio y su visión de una ciudad que es ejemplo para Puerto Rico. Vayan nuestras condolencias a su familia y al querido pueblo doradeño».