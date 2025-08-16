Arrestado en Aguadilla elemento que golpeó a su esposa hasta con un zafacón

by

AGUADILLA: Agentes de la División de Arrestos de Ponce detuvieron a Jesús Emanuel Caraballo Dasta, de 31 años, vecino de Yauco, quien tenía pendiente una orden de arresto por violencia de género.

El arresto de produjo en el estacionamiento de la playa Rompeolas en el sector El Tamarindo de Aguadilla.

Se alega que este pasado 3 de agosto, en Peñuelas, el imputado insultó con palabras obscenas a su esposa y presuntamente controló sus actividades. Aparte de eso, también le rompió el celular, la agredió con un zafacón e intentó asfixiarle, apretándole el cuello, y la amenazó de muerte.

La fiscal Melissa C. Rodríguez Roth instruyó la radicación de cargos en ausencia por maltrato mediante amenaza, maltrato y maltrato agravado dentro de la Ley 54 de Violencia Doméstica.

La juez Shakira L. Lebrón Muñoz, del Tribunal de Ponce, expidió la orden de arresto contra Caraballo Dasta, imponiendo una fianza de $1 millón.

La agente Carmen G. Colón Ortiz realizó el arresto; mientras que la juez Sostycelie Galarza Quiñónez diligenció la orden, metiéndolo preso en el Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce.

La vista preliminar quedó pautada para el 26 de agosto.