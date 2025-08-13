Arrestan en Ponce uno de los autores de la masacre de Las Marías

by

PONCE: Luis O. Rivera Rivera, de 23 años, quien era buscado por cargos de asesinato y violaciones a la Ley de Armas, con una orden de arresto incluía una fianza de $3.4 millones; fue arrestado por agentes de las divisiones de Inteligencia y Arrestos de las áreas de Ponce y Aibonito, así como alguaciles federales.

El arresto tuvo lugar en el kilómetro 9.5 de la carretera PR-123 en Ponce.

Rivera Rivera está vinculado con la masacre ocurrida el pasado 17 de junio de 2025, en el kilómetro 4.3 de la carretera PR-497, en el barrio Río Cañas de Las Marías, donde tres personas murieron y una resultó herida.

Durante la misma intervención, también fueron arrestados Luis Miguel Vélez Núñez, de 38 años; Gerardo Javier Meléndez Acevedo, de 28; y Luis Ramírez Rivera, de 33 años.

Durante la intervención también ocuparon dos pistolas Glock, dos cargadores y balas.