Arresto por violencia de género en Hormigueros

HORMIGUEROS: Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Mayagüez diligenciaron una orden de arresto en el edificio Constancia, localizado en la carretera PR-2, en el barrio Lavadero de Hormigueros.

En el lugar se arrestó a Gilberto Carrero Sánchez, de 36 años, vecino de Mayagüez, contra quien pesaba una orden de arresto por violación al artículo 3.1 de la Ley 54 de Violencia Doméstica con una fianza de $500 mil, expedida el 8 de agosto por la juez Margarita Gaudier.

Se alega que este sujeto humilló, insultó y acechó a la víctima.

El juez Luis Padilla Galiano ordenó su ingreso en el Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce tras no prestar la fianza.

El diligenciamiento estuvo a cargo del agente Vidal Vázquez, bajo la supervisión del teniente Wilfrancis Vidro.