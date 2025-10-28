Barreto El Show lanza sencillo navideño

by

REDACCIÓN: Definitivamente está comprobado que no hay Navidad sin Barreto El Show.

Josué Barreto, intérprete, fundador y director musical del concepto Barreto El Show, presenta por decimosexto año consecutivo otro sencillo navideño que se anticipa será un exitazo. En los últimos meses, su carrera ha tomado un giro internacional, abriendo mercados importantes como Honduras, Panamá, República Dominicana y las ciudades Latinas de los Estados Unidos.

Su pasado tema navideño junto a Los Hermanos Rosario titulado “Traemos Alegría” ocupó importantes lugares en las listas de difusión radial a nivel mundial. Ahora regresa con el sencillo “La Plena que hago yo”, una fusión percusiva única.

El arreglo musical es dinámico, alegre y bailable, justo lo que se necesita para comenzar la celebración más larga de Puerto Rico que, como indica otro de sus éxitos, que aquí se celebra la Navidad hasta las Fiestas de la Calle San Sebastián.

“La Plena que hago yo” fusiona la plena en su esencia con instrumentos y ritmos no tradicionales y jamás usados en este género, creando un nuevo sonido e innovando como solo Barreto nos tiene acostumbrados. El pandero, la tambora, la batería urbana con la soca y un estilo pop en los metales logran un sabor que Invita a parrandear, bailar y cantar en esta Navidad.

“La Plena que hago yo” ya está disponible en todas las plataformas digitales y está listo para descargarlo. Pueden seguir a Barreto en todas sus redes sociales como @barretoelshow.