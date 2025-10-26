Baterista mayagüezano Henry Cole lanza álbum grabado en el icónico estudio de Jimi Hendrix

by

MAYAGÜEZ: El baterista mayagüezano Henry Cole sigue innovando a través de las artes. Y en noviembre lanzará oficialmente su tercer álbum de estudio titulado “De Mayagüez”.

El multinominado y ganador de Grammy prepara una instalación sensorial que permitirá disfrutar de esta producción discográfica grabada durante el 2015 en el icónico Electric Lady Studios, localizado en Greenwich Village de Nueva York y que fundó el legendario cantante, guitarrista y compositor estadounidense Jimi Hendrix en 1970.

Esto es parte de lo que hace especial esta grabación que logra un sonido único y dimensional. También la eleva la participación de figuras importantes del pentagrama musical como Andy Montañez, Tito Allen, Tego Calderón, Michael Brauer, Cristy Mangual, Kily Vialíz, Alex López, Adam Rogers, Héctor Calderón, Sara Serpa, Ama Ríos, Joe La Porta, Paoli Mejías, y Villa Locura.

“Grabar en este estudio emblemático representa para mí un sueño hecho realidad y el que tantos amigos y colegas hayan colaborado en esta producción que dedico al pueblo de dónde vengo me emociona muchísimo. Lanzarla con una experiencia multidisciplinaria precisamente en Mayagüez es extraordinario. Mi agradecimiento al alcalde Jorge L. Ramos y a todos los que laboran en el Municipio de Mayagüez por hacer este evento posible”, menciona Henry Cole.

El disco contiene nueve temas. “El Diablo” de Rafael Hernández cobra vida en la voz de Tito Allen. La letra de “Caminando” es de Tego Calderón, quien a su vez la interpreta. “Antiende” tuvo la participación en la composición de la lírica de Emil Martínez, John Bata, Kumar Sublebao, y Andy Montañez, siendo este último el intérprete del tema.

Completan la producción “Dímele que iré”, “Si Va’ Llover”, “If We Are Related We Shall Meet”, “Paseo La Costa”y “Agripina” que fue el primer sencillo en promoción. Toda la música fue compuesta por Henry Cole. “Si pudiéramos resumir, trabajé aquí, algo que no había hecho antes, y es conmigo mismo. Es unir verdaderamente mi infancia, mis raíces, mis familiares, mi lugar de origen, con la persona en que me he convertido desde que decidí irme”, concluye Henry.

El 8 de noviembre a las 8:00 p.m. en el Teatro Balboa Armando “Chucho” Avellanet de su pueblo natal Mayagüez. se llevará a cabo “De Mayagüez, Una Experiencia Sonora de Henry Cole”.

Un texto del afamado escritor estadounidense Neth Sublette, quien ha investigado y escrito sobre la música afrocaribeña de Cuba y Puerto Rico, será colocado en el vestíbulo principal del teatro como introducción de esta experiencia.

Los vestíbulos del primer y segundo nivel del teatro se convertirán en galerías de fotos tomadas durante las sesiones de grabación del disco en el Electric Lady Studios. Una vez se entra a la sala, y antes de la función, se proyectará en la pantalla cinematográfica del centenario teatro una serie de fotos alusivas al álbum.

Durante la función la pantalla se convertirá en el eje central de la experiencia. Mientras el público escucha en sonido multidimensional el álbum, videos, fotos y gráficas adornarán cada tema agudizando los sentidos.

Los recaudos de la entrada serán donados a la organización Casa Cultural Estudio 353, un espacio de creación y preservación de la bomba puertorriqueña que ofrece talleres de baile, percusión y arte, entre otras cosas.

Los boletos para “De Mayagüez, Una Experiencia Sonora de Henry Cole” están disponibles a través de 787tickets.com.

A partir del 8 de noviembre, el álbum estará en todas las plataformas digitales. Pueden visitar su página www.henry-cole.com y seguirlo en sus redes sociales @henrycoledrums.