Cabo Rojo Coop lanza podcast educativo para jóvenes y adultos

CABO ROJO: Conscientes de que la educación financiera sigue siendo uno de los mayores retos, especialmente entre las nuevas generaciones, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo (Cabo Rojo Coop) anunció el lanzamiento de su nueva herramienta educativa: un podcast informativo. La iniciativa apuesta a contenidos breves y cercanos a los fines de orientar, educar y crear conciencia sobre el manejo responsable del dinero creados desde una perspectiva cooperativista.

“Ya estamos listos para publicar nuestros primeros episodios. El proyecto inicia este mes de marzo con la publicación de la serie Ahorra o Llora, dirigida principalmente al público joven, con el objetivo de acercarlos al mundo del cooperativismo y presentar, de manera sencilla y amigable, los beneficios de las cooperativas como aliadas en su desarrollo personal y financiero. Publicaremos un video todas las semanas”, adelantó el presidente ejecutivo, Kerwin A. Morales.

Según detalló, cada podcast está estructurado en segmentos breves y dinámicos, diseñados para captar la atención de las audiencias digitales y de los socios y visitantes que acuden a las sucursales. Los episodios se transmitirán a través de las redes sociales de la Cooperativa, Spotify y el canal de YouTube.

“Los temas abordados surgen directamente de las consultas más frecuentes que atiende el personal en las sucursales, lo que convierte a la serie en una herramienta práctica y alineada con las necesidades reales del público”, aseguró el líder cooperativista, al destacar que un elemento distintivo del proyecto es que el talento que graba los podcasts forma parte del equipo de la Cooperativa, reforzando así la cercanía, la confianza y la familiarización con los socios y visitantes, al tiempo que humaniza el mensaje educativo.

Entre los temas se incluyen: cómo manejar el dinero de forma responsable, cómo abrir una primera cuenta, emprender sin miedo, construir un historial de crédito sin endeudarse, consejos al solicitar el primer préstamo —como la compra de un vehículo— y cómo evitar errores comunes en el manejo de las finanzas personales.

Como parte de su compromiso continuo con la educación financiera, Cabo Rojo Coop ya se encuentra desarrollando la próxima serie titulada “Más que Números”, dirigida al público adulto, la cual profundizará en temas de planificación financiera y toma de decisiones informadas.

Con esta iniciativa, la Cooperativa reafirma su rol como agente educativo y social, apostando a la información como herramienta clave para fortalecer comunidades más conscientes, responsables y financieramente saludables.