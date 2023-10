Cámara aprueba legislación que eximiría pensiones de veteranos y militares retirados residentes en Puerto Rico

by

REDACCIÓN: La Cámara de Representantes aprobó con la mayoría de los votos de todas las delegaciones, el Proyecto de la Cámara 1747, de la autoría del representante Joel Sánchez Ayala (PPD-Distrito 20) y que preside la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales, Estatus y Veteranos de la Cámara.

La pieza legislativa propone una exención de los ingresos estatales relacionados a la pensión militar para todos los veteranos y militares retirados de todas las ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que residen en Puerto Rico.

“Este servidor recibió vistas y recomendaciones del Procurador del Veterano, diferentes Organizaciones de Veteranos como la Legión Americana y miembros veteranos del Regimiento de 65 de Infantería, entre otros. Sin embargo, al recibir la visita en mayo del SEAC Ramón Colón López (Senior Enlisted Advisor to the Chairman of the Joint Chiefs of Staff), el único puertorriqueño en tener la más alta e importante posición en la Reserva del Ejército de los Estados Unidos y reconocido hoy con la Medalla Eurípides Rubio. El SEAC Ramón Colón López destacó lo importante que era continuar el proceso legislativo de esta medida. Y así lo hicimos, continué llevando el mensaje a mis compañeros representantes. Hasta que hoy la medida tuvo el aval de todos los representantes en sesión ordinaria de hoy martes, 24 de octubre de 2023”, indicó el representante.

Se desprende de la medida que durante el año fiscal federal que concluyó en septiembre de 2020, ingresaron a la economía de Puerto Rico, por concepto de pagos de pensiones de jubilación a 24,890 retirados y veteranos de las Fuerzas Armadas residentes en la isla, aproximadamente $322 millones 188 mil en fondos federales por dicho concepto.

Sánchez Ayala comentó que la propuesta es cónsona con el plan económico en crear nuevas iniciativas y a su vez darle mayores beneficios a todos nuestros veteranos y militares jubilados que deseen regresar o escoger a Puerto Rico como su residencia permanente.

“El PC1747 es una medida donde se propone viabilizar un sistema tributario bien estructurado, orientado a incentivar y/o estimular la permanencia en Puerto Rico, de veteranos(as) y militares jubilados(as), lejos de impactar adversamente la base contributiva de Puerto Rico y en su consecuencia, los recaudos actuales del Departamento de Hacienda, sería extraordinariamente beneficioso para Puerto Rico y promovería que nuestro país a que se convierta en una de las jurisdicción los veteranos y exmilitares establezcan su hogar permanente”, añadió.