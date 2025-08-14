Comienzan mejoras en la urbanización Mayagüez Terrace

by

MAYAGÜEZ: El alcalde Jorge L. Ramos Ruiz, junto a residentes y personal de la compañía a cargo del proyecto, colocaron hoy la primera piedra de lo que será un proyecto de mejoras en la urbanización Mayagüez Terrace.

El proyecto contará con un nuevo Centro Multiservicios, que servirá como retén para la Policía Municipal, y la renovación completa de sus instalaciones recreativas.

La obra será financiada con fondos del Programa de Revitalización de la Ciudad, bajo la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario – División de Recuperación de Desastres (CDBG-DR), gestionados por el propio Municipio.

“Con este proyecto reforzamos la presencia de la Policía Municipal, creamos espacios modernos para el deporte y la recreación, e impulsamos la actividad económica local. Este proyecto beneficiará a miles de personas y responde a un compromiso firme con la seguridad y el bienestar ciudadano”, afirmó el alcalde Ramos.

Esta primera etapa del Proyecto PR-CRP-000855 contempla la renovación de la cancha de baloncesto, la construcción de dos campos de soccer, dos canchas de voleibol de arena y un carril para caminar.

En su mensaje, el alcalde recordó que la iniciativa impactará directamente a la comunidad de Mayagüez Terrace, al Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (RUM) y a unos 50 comercios aledaños.

“Queremos que la urbanización sea ejemplo de cómo la inversión pública bien planificada puede transformar comunidades completas”, puntualizó.

La siguiente etapa del proyecto contempla mejoras a todas las calles y aceras de la urbanización, con trabajos de repavimentación, reconstrucción de aceras y rampas, mejoras al sistema de iluminación pública, instalación de rótulos de control de tránsito, paisajismo y estaciones de recogido de basura. Además, se renovará la entrada principal con un diseño arquitectónico atractivo para residentes y visitantes.

“Estamos construyendo un modelo de revitalización urbana que integra seguridad, infraestructura moderna y desarrollo económico. Seguiremos trabajando para que las comunidades aledañas al Recinto Universitario de Mayagüez obtengan los beneficios de estas iniciativas, tal como fue nuestro compromiso y en cumplimiento con la reglamentación de estos fondos”, concluyó el incumbente municipal mayagüezano.