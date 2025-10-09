CoopWzapp innova el cooperativismo

by

CABO ROJO: En el marco de la celebración del Mes del Cooperativismo, y reafirmando su liderazgo y visión de vanguardia en la transformación digital del movimiento cooperativo, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo (Cabo Rojo COOP) anunció el lanzamiento de CoopWzapp, el primer canal de servicio transaccional a través de WhatsApp en Puerto Rico.

“Con CoopWzapp, Cabo Rojo COOP se convierte en pionera en ofrecer a sus socios una experiencia de servicio inmediata, segura y disponible 24/7 desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Este lanzamiento refuerza el compromiso de la institución con la innovación, la accesibilidad y la confianza. Este paso histórico subraya cómo la tecnología puede integrarse a la misión social y comunitaria de las cooperativas, reafirmando que el futuro del servicio financiero es digital, seguro y accesible para todos”, aseguró el presidente ejecutivo, Kerwin A. Morales Rivera.

Según explicó el cooperativista, con CoopWzapp el socio puede realizar gestiones financieras de forma ágil, como consultas de balances, históricos y transferencias entre cuentas, pago de utilidades y préstamos desde cuentas de la cooperativa o de otras instituciones financieras mediante ATH Móvil.

Asimismo, podrá cancelar tarjetas ATH, configurar horarios de uso y obtener información sobre sus cuentas en tiempo real.

“Con esta plataforma seguimos fortaleciendo nuestra promesa de continuar al lado de nuestros socios en todo momento. Este nuevo canal no solo facilita las gestiones diarias, sino que también coloca a Cabo Rojo COOP en la delantera de la innovación digital en el cooperativismo en el oeste y todo Puerto Rico”, concluyó el presidente ejecutivo de Cabo Rojo COOP.